Costa Azzurra: vietato “scaldare l’aria!”

Accomodarsi nei dehors di bar e ristoranti, osservare il passeggio mentre si sorseggia un aperitivo o si cena: in Costa Azzurra il clima e le temperature, fino ad ora mai rigide, aiutano nell’impresa.

Le nuove regole sui dehors sono sostanzialmente rispettate da chi intende riscaldare, mentre chi non si è adeguato offre in alternativa la possibilità di frequentare un bar potendo anche fumare.

In effetti la sanzione per chi non rispetta la regola che è “vietato scaldare l’aria” sono alte: 1.500 euro la prima volta, poi il rischio che si corre diventa ancora più “draconiano”.

Ora, col prezzo del gas alle stelle, lo spreco di energia appare poco conveniente e chi desidera ospitare all’esterno del proprio locale si è adeguato anche se non totalmente!

Questa la regola per dehors e terrazze dei locali pubblici

Divieto di riscaldare i dehors e le terrazze di bar e ristoranti che non siano chiusi e impermeabili al passaggio del calore: si tratta di un risparmio notevole di energia ed anche una lotta all’assurdità di “scaldare l’aria”.

Questo non lo si può fare (foto di archivio)