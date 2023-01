Teatro Nazionale di Nizza, il cartellone dei prossimi 15 giorni

Il Teatro Nazionale si trova nel Vieux Nice, nel complesso dei Franciscains, in Place Saint-François.

La sala per spettacoli é modulare con gradini che possono essere spostati, a seconda delle rappresentazioni, in diverse configurazioni: Frontale, Bifronte, Trifrontale e Quadrifrontale così da permettere al pubblico di posizionarsi sempre nel cuore del teatro.

Questo il programma dei prossimi quindici giorni .

Martedì 17 gennaio 2023 ore 20

“J'ai trop d'amis” - dans le cadre du Festival Trajectoires

Tre attrici, all'altezza delle bambine, raccontano l'angoscia di un ritorno in prima media. Piccante, crudele e divertente, David Lescot decifra con umorismo la vita dei pre-adolescenti.





Giovedì 19 gennaio e venerdì 20 gennaio 2023 ore 20

“Ombres portées” - dans le cadre de la Biac 2023

In un universo al crocevia tra teatro, danza, circo e cinema, Shadows ha portato una riflessione sulla ricerca dell'identità, la costruzione di se stessi, i destini che cambiano, la fragilità degli equilibri. Il soggetto evoca anche la questione del senso di colpa e dei suoi danni collaterali.