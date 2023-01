Ligue 1: tutto da rifare?

Giunto alla fine del girone di ritorno , il campionato di Ligue 1 sta passando dalle sorprese alle conferme e d assume un assetto ben preciso.

La sconfitta del Paris Saint Germain ad opera del Rennes potrebbe riaprire il torneo giunto al giro di boa.



Le vittorie del Lens sull’Auxerre, del Marsiglia sul Lorient, del Monaco (con una vera goleada) sull’Ajaccio e del Lille sul Troyes oltre che del Rennes lanciano queste formazioni nel mini torneo per acciuffare un posto in Europa e magari per tentare di agganciare il Paris Saint Germain, impresa che non appare più impossibile.

Contemporaneamente conferme giungono dal Clermont, vincitore ad Angers e dal Nantes (futuro avversario della Juventus in Europa League) che si è imposto largamente a Montpellier.

Anche in coda giungono conferme: sconfitte pesanti per Angers, Auxerre e Ajaccio, solo il Brest acciuffa un punto a Tolosa, mentre lo Strasburgo è riuscito a fare il colpaccio andando a vincere in casa del Lione.

Sempre in zona retrocessione precipitano sempre più in basso il Montpellier e il Troyes.

Non serve a nessuna delle due squadre il pareggio tra Reims e Nizza: le due compagini restano appaiate in classifica molto distante dai posti che contano e abbastanza da quelli che scottano.



Il torneo, prima di immergersi nel girone di ritorno, osserverà ora una settimana di stop per consentire, nel prossimo fine settimana, che vengano disputati i sedicesimi di finale della Coppa di Francia.

Esclusi Monaco e Nizza, tocca al Grasse difendere l’onore della Costa Azzurra, le cui squadre, date fra le favorite, hanno mestamente lasciato ad altre compagini l’incombenza di giocarsi il titolo ed un posto in Europa League.

Queste le gare in programma .

Venerdì 20 gennaio 2023

Marsiglia - Rennes



Sabato 21gennaio 2023

Chambéry – Lione

Grasse - Rodez

Chamalières - Paris FC

Bastia - Lorient

Tolosa - Ajaccio

Les Herbiers – Reims

Plabennec - Grenoble Foot 38

FCOSC - Angers



Domenica 22 gennaio 2023

Lille - Pau

Chamois - Auxerre

Belfort – Annecy

Thaon – Nantes

Le Puy - Vierzon

Brest - Lens



Lunedì 23 gennaio 2023

Pays de Cassels - Paris Saint Germain



La prima giornata di ritorno inizierà venerdì 27 gennaio 2023 con Lorient – Rennes.

Il giorno successivo, sabato 28 gennaio 2023 , saranno disputate due gare quanto mai interessanti a partire dal super derby tra Marsiglia – Monaco, ma anche Troyes – Lens merita di essere vista.