Mal di denti? Apre a Nizza il nuovo pronto soccorso dentario

L’ultimo servizio che era rimasto nell’ex Ospedale Saint Roch (in procinto di essere sottoposto a rilevanti interventi per trasformarsi nella sede delle polizie) era quello delle urgenze dentarie.

Ora anche questo servizio è stato trasferito nella nuova sede di Boulevard de Riquier 28: é attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 mentre il sabato è gestito da dentisti in libera professione. La domenica e la notte, invece, occorre rivolgersi alle “urgenze” dell’Ospedale Pasteur.

Il nuovo centro è dotato di attrezzature moderne e di 57 poltrone per i pazienti, ben 22 in più rispetto al Saint Roch: la gestione è del CHU, il Centro Universitario Ospedaliero.

Per raggiungere le nuove “urgenze” dentarie, data la carenza di parcheggi in zona, è consigliabile utilizzare i mezzi pubblici con “interscambio” all’Acropolis (Ligne 1) e al Porto (Ligne 2): la fermata del bus è a pochi passi.

Il numero di telefono del Centro è 04 92 03 77 77.

Il costo complessivo, sostenuto dal CHU, per aprire il nuovo pronto soccorso dentario è stato di 10 milioni di euro.