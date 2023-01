Fidelio di Beethoven all'Opéra di Nizza

L’Opéra di Nizza propone, nei giorni di venerdì 20 gennaio, domenica 22 gennaio, martedì 24 gennaio e giovedì 26 gennaio , Fidelio, singspiel in due atti di Ludwig van Beethoven su libretto di Joseph Sonnleithner e Georg Friedrich Treitschke.

La composizione teatrale cantata fu presentata per la prima volta al Kärntnertortheater di Vienna.

Si tratta dell’unica opera di Beethoven, Fidelio era per lui un manifesto umano oltre che musicale. Erede dell'Illuminismo e della Rivoluzione francese, il musicista ha messo il cuore in questo inno al coraggio e alla libertà di fronte alla tirannia.

Léonore si traveste da uomo e va a lavorare nella prigione dove è tenuto prigioniero Florestan, suo marito. Per la sua unica opera, Beethoven scelse come soggetto l'amore coniugale, la fedeltà e il sacrificio che l'essere umano compie per la persona che ama.

È soprattutto l'arbitrarietà che il musicista castiga: Florestan è infatti il simbolo della lotta contro tutte le tirannie politiche ed è proprio la libertà di parola e di coscienza che il musicista ha qui celebrato, contro ogni forma di oppressione.

Potente, passionale, Fidelio è un inno all'umanità, tenebroso, ma ottimista e luminoso. Questa produzione é anche l'occasione per ritrovare sul palcoscenico dell’Opéra l'immenso Gregory Kunde nel ruolo di Florestan, accanto alla meravigliosa Angélique Boudeville nel ruolo della protagonista.

Cyril Teste, ben noto agli amanti del teatro e del cinema, dirige questa nuova coproduzione con l'Opéra-Comique, il collettivo MxM e l'Opéra di Digione.



"Fidelio" di Beethoven

Direction musicale Marko Letonja

Mise en scène Cyril

Teste reprise par Céline Gaudier

Décors Valérie Grall

Costumes Marie La Rocca

Dramaturgie Leila Adham

Lumières Julien Boizard

Conception vidéo Nicolas Dorémus, Mehdi Toutain-Lopez

Cadreur opérateur Nicolas Doremus

Conception son Thibault Lamy

Don Fernando Birger Radde

Don Pizarro Thomas Ghazeli

Florestan Gregory Kunde

Leonore Angélique Boudeville

Rocco Albert Dohmen

Marzelline Jeanne Gérard

Jaquino Valentin Thill

Chœur de l’Opéra de Nice

Orchestre Philharmonique de Nice

Rappresentazioni:

Il 20, 24 e 26 gennaio 2023 ore 20

Il 22 gennaio 2023 ore 15

L’Opéra si trova nel Vieux Nice in Rue Saint-François de Paule 4.