Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Giovedì 19 gennaio ha avuto luogo lo sciopero contro la riforma delle pensioni in Francia ed anche i pollini hanno scioperato grazie a concentrazioni in calo ovunque, il che è una buona notizia per chi soffre di allergie. Il ritorno del freddo e dell'umidità, infatti, hanno frenato, negli ultimi giorni, la fioritura degli alberi, che era iniziata in modo fortissimo all'inizio dell'anno, soprattutto per i noccioleti.

Ora arriverà un tempo più calmo e secco grazie alle condizioni di alta pressione. Le gelate notturne si intensificheranno quindi e talvolta saranno intense, soprattutto su terreni innevati. Le temperature diurne saranno da 4 a 6 gradi al di sotto del normale per la stagione, il che rallenterà notevolmente la fioritura degli alberi. Se è vero che il nocciolo necessita solo di 5 gradi per fiorire, nei prossimi giorni saremo al di sotto di questo valore su gran parte del Paese.

Il rischio di allergia non supererà il livello medio da basso a molto locale (come in Alsazia in particolare) per il polline di nocciolo (famiglia delle Betulaceae).

Il rischio di allergia sarà basso per il polline di ontano (anch'esso della famiglia delle Betulaceae).

Attorno al Mediterraneo, attenzione alle Cupressaceae-Taxaceae (ginepro, cedro, cipresso) e ai pollini di frassino, che saranno molto abbondanti nell'aria e saranno responsabili di un rischio di allergia di livello medio. Saranno accompagnati da polline di parietaria (Urticaceae) a basso rischio di allergia e da polline di mimosa (Acacia) con possibili allergie di prossimità.

Nel sud-ovest del Paese, il cocktail di Cupressaceae-Taxaceae, pollini di frassino, ontano e nocciola porterà il rischio complessivo di allergia al livello medio con il ritorno del tempo più soleggiato nei prossimi giorni.



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Ontano, rischio basso

Cupressaceae (Cipresso), rischio moderato

Frassino, rischio basso

Nocciolo, rischio basso