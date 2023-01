“Et maintenant”, un omaggio a Gilbert Bécaud” a La Cuisine di Nizza (Video)

Il mese di maggio è ancora lontano, ma se si è interessati allo spettacolo musicale “Et maintenant - un omaggio a Gilbert Becaud” è meglio affrettarsi a prenotare.

Dopo il successo globale di “Piaf! Le Spectacle”, il produttore e regista Gil Marsalla per conto di Directo Productions presenta “Et maintenant”, un omaggio a Gilbert Bécaud”, interpretato da Jules Grison.

Lo spettacolo andrà in scena nella sala de La Cuisine a Nizza sabato 13 maggio 2023 alle 18.

Concentrandosi sui testi e il grande repertorio della canzone francese, il Théâtre National de Nice apre il suo palco a Gil Marsalla per una serie di spettacoli-omaggio a cantanti senza tempo.

L’esordio è dedicato a “Monsieur 100.000 Volts”, Gilbert Bécaud, considerato un gigante della canzone francese che ha lasciato la sua impronta musicale in tutto il mondo.

Le sue canzoni sono state interpretate dai più grandi artisti di tutto il mondo come Franck Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher, James Brown e tanti altri.

Eppure, finora, nessuno spettacolo gli aveva reso omaggio: ora “Et maintenant”, il nuovo spettacolo di Gil Marsalla, farà un giro del mondo nell'anno del 20° anniversario della scomparsa di questa icona mondiale della canzone francofona.

“Et maintenant - un omaggio a Gilbert Becaud”

Jules Grison - voce

Emily Becaud, Laurent Balandras - collaborazione artistica

Gil Marsalla & Directo Productions - produzione

Sébastien Machado - direzione musicale e pianoforte

Claude Tedesco - violino e tastiere

Tony Sgro - basso

Christophe Galizio - batteria

Thomas Richeux - direttore tecnico.

Con la partecipazione di Émily Bécaud, la figlia di Gilbert Bécaud



Questo il commento di Jules Grison la “voce” di questo spettacolo: “Gilbert Bécaud è uno dei più grandi compositori del XX secolo, con una carriera durata quasi 50 anni e impreziosita da più di 650 canzoni. Fu primo idolo del pubblico, prima ancora dei Beatles. Le sue canzoni sono diventate iconiche negli Stati Uniti, in Canada, in Russia... il mondo ha cantato, canta e canterà i suoi successi leggendari per molto tempo ancora. E ora tocca a me rendere omaggio a Mr.100.000 Volt”.