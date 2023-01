Scommesse sportive Italia: imparare a scommettere sulla pallamano

La pallamano è uno sport che ha origine nei Paesi scandinavi, più precisamente in Danimarca. Nel corso del tempo, è diventato popolare in tutto il mondo e ha portato alla creazione di diversi campionati e competizioni internazionali.

Oggi le scommesse sportive italia sulla pallamano sono più popolari che mai, il che significa che avete un sacco di competizioni tra cui scegliere. In questo articolo vi spiegheremo come sfruttare al meglio le scommesse sulla pallamano.

Tipi di scommesse sulla pallamano: i mercati più popolari

Gli scommettitori hanno la possibilità di scommettere su una moltitudine di mercati. Oltre alle formule consuete, come la scommessa vincente 1N2, potranno trovare opzioni con handicap.

Sono disponibili anche altre alternative, come la doppia chance. Quando si tratta di scommesse sportive italia, è essenziale garantire i fondi. Gli scommettitori professionisti evitano quindi di imbarcarsi in scommesse avventurose. Ciò presuppone la comprensione di tutti i mercati e del loro funzionamento.

Vincitore

Vince la squadra che segna il maggior numero di gol entro la fine della partita. Questa è la forma più semplice di scommessa.

Handicap

Questo tipo di scommessa assegna automaticamente un vantaggio fittizio a una delle squadre A o B. L'utente definisce poi il risultato.

Over/Under

I bookmaker indicano un numero di gol. Quindi, si valuta se i gol segnati saranno superiori o inferiori a quelli annunciati.

Vincitore del concorso

Durante i campionati mondiali di calcio o altre competizioni, è necessario indovinare la squadra che vincerà tutto.

Doppia chance

Invece di scommettere su un singolo risultato, si scommette su due eventi contemporaneamente, ossia 1 e N, N e 2, 1 e 2.

Suggerimenti e strategie

L'applicazione di alcune strategie può essere davvero utile nelle scommesse sportive italia sulla pallamano.

Trova le migliori quote di scommessa

Le quote delle scommesse variano da allibratore a allibratore. Tuttavia, hanno un impatto particolare sui vostri guadagni. Per la stessa partita, due scommesse sportive possono offrire quote drasticamente diverse, come 1,30 e 1,50.

Puntando 10 dollari su una quota di 1,50, otterrete 15 dollari invece di 13. Certo, si tratta di una differenza minima, ma nel lungo periodo potreste beneficiare di una somma non trascurabile.

Utilizzate un sito di scommesse che offra il live streaming

Le partite di pallamano sono trasmesse in diretta streaming dai bookmaker. Essi scelgono gli incontri da trasmettere e pagano i diritti di trasmissione.

È possibile vedere i flussi disponibili facendo clic su "Live". Per accedere alle trasmissioni in diretta è necessario registrarsi. I siti di scommesse sportive italia concedono questo privilegio per motivi di marketing.

Durante il tempo di gioco, è sempre possibile scommettere sulla pallamano. Le opzioni di scommessa si riducono con il passare dei minuti della gara.

Segui i Tipster di pallamano

I tipster professionisti analizzano attentamente le squadre di pallamano prima della data dell'incontro. Prendono in considerazione le statistiche e lo stato di forma del gruppo. E anche le notizie sportive sono indizi.

Un giocatore chiave, ad esempio, è in conflitto con l'allenatore o con i compagni di squadra. L'effetto sarà un'incomprensione in campo.

Il lavoro collettivo non sarà quindi notato durante la partita successiva. Un tipster si propone di studiare tutti gli aspetti di una partita. Poi, gli analisti sportivi mettono online il risultato inserendo dati numerici, opinioni e consigli.

Attenzione alle scommesse contro le squadre di casa

Il fervore del pubblico motiva le squadre che giocano in casa. La pallamano si gioca in un palazzetto chiuso che può portare a un'atmosfera surriscaldata.

Un viaggio verso l'avversario può quindi diventare pericoloso. Tuttavia, le squadre mentalmente forti sono ben lontane dal cedere al capo dei tifosi. Questa è una qualità che si nota anche tra i professionisti.

Un altro fattore da considerare è l'aumento della motivazione. Una squadra che affronta un rivale sentirà l'emozione. I giocatori non vogliono deludere i tifosi. Lo stesso vale per le partite internazionali.