Look da cerimonia perfetto: 4 consigli per non sfigurare

Quando arriva l’invito ad un evento importante come una cerimonia formale, il primo pensiero di ogni donna va sempre all’abito. Trovare infatti l’outfit perfetto da sfoggiare in queste occasioni è tutt’altro che semplice, perché gli aspetti da tenere in considerazione sono numerosi. Basta poco per commettere un errore e compromettere la propria immagina, facendo una pessima figura. Vediamo dunque insieme alcuni consigli utili per scegliere il look da cerimonia perfetto e non rischiare di sfigurare.

#1 La qualità prima di tutto

Per non sfigurare durante una cerimonia, la primissima cosa di cui preoccuparsi è la qualità dell’abito che si intende indossare. Conviene sempre optare per capi di un certo livello, come quelli che possiamo trovare nella collezione Elegante di Marina Rinaldi. La qualità sartoriale di questi abiti eleganti da cerimonia è infatti evidente sin dal primissimo sguardo ed è impossibile non notarla.

#2 La giusta lunghezza per ogni momento della giornata

Un primo dettaglio che bisogna considerare riguarda la lunghezza dell’abito, che dovrebbe essere scelta in base al momento della giornata in cui si tiene la cerimonia. I vestiti lunghi, che arrivano fino alle caviglie, sono tradizionalmente più indicati per un evento serale: non a caso vengono ancora oggi definiti spesso e volentieri abiti da sera. Al contrario, una minigonna o comunque un vestito più corto (che non arrivi però mai all’eccesso e non sfoci nella volgarità) vanno bene anche per una cerimonia in pieno giorno. Va comunque precisato che negli ultimi anni gli abiti medio-lunghi sono diventati di grande tendenza: ci si può dunque permettere di sfoggiarli anche durante il giorno, a patto che il loro colore sia adatto.

#3 Gli eccessi: sempre da evitare

Sempre da evitare quando si è invitati ad una cerimonia, indipendentemente dall’occasione, sono gli eccessi in tutte le loro forme. Scollature troppo pronunciate, spacchi esagerati, paillettes ovunque e via dicendo rischiano di trasmettere una scarsa eleganza e di sconfinare nel volgare, oltre ad essere del tutto fuori luogo. Quando c’è una cerimonia, infatti, di norma è presente anche una o un protagonista e cercare di mantenere uno stile sobrio significa conoscere le regole del buon gusto.

#4 I colori da evitare sempre

Per quanto riguarda i colori, ce ne sono alcuni che il bon ton ci impone di scegliere con cura quando si è alle prese con la scelta dell’abito da cerimonia perché potrebbero non rivelarsi adatti all’occasione. Parliamo naturalmente del bianco, che si può considerare il colore off limits per tutte le invitate ad un matrimonio ma non solo. Anche il nero è un colore che dovrebbe essere scelto con una certa cautela ed abbinato sempre ad altre tinte. Quello da evitare, in sostanza, è un look che sia total white o total black. Per quanto riguarda le altre nuance, non ci sono delle regole specifiche da rispettare a meno che non sia stato istituito un dress code da parte degli organizzatori della cerimonia. In tal caso, conviene senza dubbio attenersi alle indicazioni perché altrimenti si rischiano delle pessime figure e ci si sentirebbe decisamente fuori luogo, differenti da tutti gli altri invitati.