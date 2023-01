Nizza, i “fantini bambini” nelle fotografie di Alain Schroeder

Nell'ambito di “Photographes en Asie”, il Museo delle Arti Asiatiche di Nizza propone la nuova mostra “Kid Jockeys”.

Dedicata ai fantini bambini dell'isola di Sumbawa in Indonesia, la mostra del fotografo Alain Schroeder potrà essere visitata fino a domenica 30 aprile 2023. Le corse dei cavalli, un vero e proprio rito in Indonesia

Chiamata “Main jaral” (giocare/cavallo), questa pratica era in origine un rito celebrativo del raccolto prima che i coloni olandesi la trasformassero, nel XX secolo, in un momento di intrattenimento per notabili.

Oggi, lontano dai circuiti turistici, queste corse di cavalli rappresentano uno dei passatempi preferiti dagli abitanti e pure una vera e propria sfida finanziaria. I giovani fantini, di età compresa tra i 5 ei 10 anni, si allenano da due a tre volte alla settimana per partecipare alle 14 gare organizzate durante l'anno nei 7 ippodromi dell'isola di Sumbawa. Ogni corsa può portare al giovane fantino tra i 3 ei 7 euro, un reddito aggiuntivo essenziale per queste famiglie che vivono in una delle regioni più povere dell'Indonesia. Il lavoro dei minori di quindici anni è però ufficialmente vietato in Indonesia e cominciano a levarsi alcune voci contro questa pratica, che viola i diritti del bambino, ma a Sumbawa la tradizione prevale ancora oggi sulla legge.





Una serie di scatti in bianco e nero, una scelta del fotoreporter Alain Schroeder

Il fotografo sportivo freelance Alain Schroeder ha co-fondato un'agenzia di stampa dove ha lavorato per 30 anni. Nel 2010 che ha deciso di lasciare l'agenzia per diventare un fotoreporter freelance e viaggiare per il mondo alla ricerca di storie.

Ha Compiuto numerosi viaggi all'estero, in particolare in Asia da dove ha riportato immagini dall'India, dal Pakistan, dalla Thailandia. A seguito di un articolo visto su una rivista di compagnie aeree, è in Indonesia, precisamente nell'isola di Sumbawa, che si stabilisce per scoprire il particolare mondo delle corse di cavalli.

Per più di una settimana, Alain Schroeder ha fatto dell’ippodromo la sua, concentrandosi su diversi aspetti: i fantini e le loro cavalcature, il ruolo dell'allenatore, le immagini d'azione, i cavalli al bagno, i bambini che si arrampicano sugli alberi per avere una visione migliore della gara.

La mostra é l'occasione per scoprire le sue foto in bianco e nero, una scelta di Alain Schroeder, che ha saputo catturare i dettagli mantenendo l'aspetto naturale della foto.

Il Musée des Arts Asiatiques, aperto tutti i giorni, tranne il martedì dalle 10 alle 17, si trova sulla Promenade des Anglais 405 a Nizza.