Nizza: “Lasciateci vendere le pizze anche a mezzogiorno!”

A Nizza non sono molti, ma il lavoro non manca e vi sarebbe altro spazio: per questo i titolari dei “camion – pizzeria” che stazionano in alcuni punti della città chiedono al municipio di poter far parte della commissione che predisporrà le nuove regole per il futuro.

Attualmente per poter esercitare con un “camion della pizza” occorre essersi aggiudicati, con una gara pubblica, lo spazio individuato dal municipio e poi sottostare al alcune regole, una delle quali, forse la più contestata, limita l’attività alle sole ore serali.

Il costo del “posteggio e dell’esercizio” è una miscela di quote fisse (sostanzialmente il diritto per la sosta sulla base dell’offerta effettuata nella gara di appalto) e variabili (una percentuale sul volume di affari al netto delle imposte).

La richiesta che avanzano i “pizzaioli da strada” è quella di poter aprire anche nelle ore di pranzo così da offrire una scelta in più a turisti e lavoratori, oltre che poter sfornare cibi diversi dalla pizza anche per l’asporto.

Il confronto è appena iniziato, ma appassiona anche i passanti: molto è cambiato negli ultimi anni, i camion assicurano ormai prodotti qualitativamente buoni e la clientela si avvicina sempre di più.