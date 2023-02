Ligue 1: nessuno dà fastidio al Paris Saint Germain

I migliori alleati del Paris Saint Germain sono i suoi inseguitori in classifica che sembrano uniti nel non lanciare la sfida ai “campioni di Francia designati”.

Per trovare una formazione vincente nei piani alti occorre scendere al sesto posto dove staziona il Lorient che ha battuto il Rennes.

Per il resto solo pareggi che non muovono più di tanto la classifica e che non danno fastidio al manovratore.

Ha pareggiato il Lens in casa del Troyes ed hanno diviso la posta Marsiglia e Monaco: il Lille, poi, ha dovuto alzare bandiera bianca a Nizza.

Della sconfitta del Rennes (ad opera del Lorient) già abbiamo scritto.

Il "manovratore", a sua volta, impatta in un mezzo passo falso, non andando oltre al pareggio interno col Reims, ma nessuno ne approfitta. Passa quasi sotto silenzio il fatto che il Paris Saint Germain, nelle ultime 5 gare, abbia subito due sconfitte, strappato un pareggio interno ed abbia vinto due sole volte.

Nella parte bassa della classifica l’Angers subisce una pesante serie di reti dal Brest che, nella sua marcia verso la salvezza, sorpassa lo Strasburgo, sconfitto in casa dal Tolosa.

Perdono pure l’Auxerre, battuto dal Montpellier tornato alla vittoria dopo tre débâcle consecutive e l’Ajaccio ad opera del Lione.

Finisce in pareggio anche l’unica gara senza particolare pathos, quella tra Clermont e Nantes.

Mercoledì 1° febbraio 2023 è in programma un altro turno infrasettimanale che coinciderà con la ventunesima giornata .

Alcune gare in programma sono di quelle che si possono definire “importanti” sia che si guardi la parte alta della classifica, sia che ci si occupi della lotta per non retrocedere: sono in programma degli “incroci” destinati a pesare sulla classifica.

Il Nizza sarà di scena in casa del Lens e sarà molto dura, mentre il Monaco riceverà nel Principato l’Auxerre, formazione che si gioca le ultime chances di salvezza.

Sempre guardando la parte bassa della classifica un incontro spicca su tutti, quello tra disperati: Angers – Ajaccio.

Non è da meno Tolosa – Troyes, una gara che parrebbe destinata ad un appagante pareggio.

Il Montpellier cercherà di risorgere e di dare un poco di ossigeno alla classifica ricevendo il Paris Saint Germain, anche se i pronostici sono tutti per gli ospiti.