Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di febbraio

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.

Ecco il programma del mese di febbraio 2023 .



Les incontournables

Cinque visite per scoprire l'essenziale di Nizza in 90 minuti, in compagnia di una guida turistica - Prenotazione obbligatoria al Centre du Patrimoine





Quand Nice invente la Riviera : il giovedì alle 10,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75;

: il giovedì alle 10,30 – Appuntamento al Centro “Mission patrimoine mondial”, Quai des États-Unis numero 75; Pantai d’Image, scoperta in famiglia : il 1° mercoledì del mese alle 10 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

: il 1° mercoledì del mese alle 10 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat. Le Vieux Nice : il martedì alle 14,30 e il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

: il martedì alle 14,30 e il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat. Nice, une histoire au long cours : il martedì alle ore 10,30 – Appuntamento sulla Terrazza Nietzsche, sulla colline du Château

: il martedì alle ore 10,30 – Appuntamento sulla Terrazza Nietzsche, sulla colline du Château The old town : il venerdì alle 10,30 – Appuntamento davanti al Centre du Patrimoine – Le Sénat.

Les balades patrimoniales

Le Boulevard de Cimiez – Appuntamento davanti all’ingresso dell’Hotel Régina, 71 boulevard de Cimiez. Giovedì 2 e 23 febbraio 2023 ore 14,30;

– Appuntamento davanti all’ingresso dell’Hotel Régina, 71 boulevard de Cimiez. Giovedì 2 e 23 febbraio 2023 ore 14,30; L’avenue Jean-Médecin – Appuntamento in Place Massena davanti alla fontana. Martedì 7 febbraio 2023 ore 14,30;

– Appuntamento in Place Massena davanti alla fontana. Martedì 7 febbraio 2023 ore 14,30; Carabacel – Appuntamento alla fermata Rolland Garros – bus 5, senso Rimiez – Giovedì 9 febbraio 2023 ore 14,30;

– Appuntamento alla fermata Rolland Garros – bus 5, senso Rimiez – Giovedì 9 febbraio 2023 ore 14,30; Le Quartier des Musiciens – Appuntamento al numero 5 Place Franklin (station BP) – Martedì 28 febbraio 2023 ore 14,30;

– Appuntamento al numero 5 Place Franklin (station BP) – Martedì 28 febbraio 2023 ore 14,30; Les Baumettes – Appuntamento alla fermata della Ligne 2 del tram “Centre Universitaire Méditerranéen” - Martedì 14 febbraio 2023 ore 14,30;

– Appuntamento alla fermata della Ligne 2 del tram “Centre Universitaire Méditerranéen” - Martedì 14 febbraio 2023 ore 14,30; Le quartier du Port – Appuntamento davanti alla Statua di Charles-Félix, square Guynemer – Martedì 28 febbraio 2023 ore 14,30;

– Appuntamento davanti alla Statua di Charles-Félix, square Guynemer – Martedì 28 febbraio 2023 ore 14,30; De la Reine Victoria au Baron Von Derwies – Appuntamento davanti al Monumento alla Reine Victoria in Boulevard de Cimiez – Giovedì 16 febbraio 2023 ore 14,30.



1 Site 1 Heure

La Diacosmie , in collaborazione con l’Opéra Nice Côte d’Azur. Appuntamento davanti alla struttura 8 avenue Claude Debussy – Mercoledì 8 e 22 febbraio 2023 ore 14,30.

, in collaborazione con l’Opéra Nice Côte d’Azur. Appuntamento davanti alla struttura 8 avenue Claude Debussy – Mercoledì 8 e 22 febbraio 2023 ore 14,30. Église Notre-Dame-Auxiliatrice . Appuntamento davanti alla Chiesa 36 Place Don-Bosco – Venerdì 20 gennaio 2023 ore 14,30

. Appuntamento davanti alla Chiesa 36 Place Don-Bosco – Venerdì 20 gennaio 2023 ore 14,30 Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky , in collaboreazione col Museo. En partenariat avec le musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky – Mercoledì 1° e 15 febbraio 2023 ore 14,30. Appuntamento 23 avenue de Fabron (Tram ligne 2 – arrêt Fabron).

, in collaboreazione col Museo. En partenariat avec le musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky – Mercoledì 1° e 15 febbraio 2023 ore 14,30. Appuntamento 23 avenue de Fabron (Tram ligne 2 – arrêt Fabron). Majestic . Venerdì 3 e 17 febbraio 2023 ore 14,30. Appuntamnento 4 boulevard de Cimiez.

. Venerdì 3 e 17 febbraio 2023 ore 14,30. Appuntamnento 4 boulevard de Cimiez. Musée des Beaux-Arts Jules Chéret. Venerdì 19 e martedì 14 febbraio 2023 ore 14,30. Appuntamento 33 avenue des Baumettes (bus 38 – arrêt musée Jules Chéret)





Les visites de sites

In compagnia di una guida e di un conferenziere

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

- Place Jacques-Toja - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16 - Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr Visite de la Tour Saint François – Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

– Rue de la Tour - Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Visite du Palais des Rois Sardes - Place Pierre-Gautier, appuntamento davanti all’ingresso della Prefettura. Il mercoledì alle ore 10 - Richiesta la carta d’identità – Prenotazione obbligatoria.



Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili)