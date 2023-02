Entro fine giugno i proprietari di alloggi dovranno obbligatoriamente effettuare una dichiarazione sul sito delle Imposte

Entro il 30 giugno 2023 ogni proprietario di un alloggio in Francia, sia che sia utilizzato per se stesso, sia che sia stato affittato, deve obbligatoriamente compilare una dichiarazione accedendo al sito delle imposte francesi e quindi alla propria posizione fiscale.

Si tratta di un “censimento” al quale non si può sfuggire, così come alle tasse che dovranno “continuare” ad essere pagate.

Con il 2023, infatti, è stata abolita, ma solo per le residenze principali (quelle dove si ha la residenza) la Taxe d'Habitation, che dovrà essere ancora pagata per i titolari di residenze secondarie in proprietà o che affittano da terzi.

La taxe d’Habitation, infatti, è a carico di chi occupa l’appartamento, a qualunque titolo, sia come proprietario, sia come affittuario. Se l’alloggio non è residenza principale, la tassa continua a dover essere pagata.



Come fare la dichiarazione

Occorre innanzi tutto collegarsi col sito delle imposte (https://www.impots.gouv.fr/accueil ) e accedere alla propria posizione fiscale cliccando in alto a destra su “Votre espace particulier”, poi inserire il proprio numero fiscale e la password.

A questo punto si entra nella “propria” posizione.

In alto compaiono una serie di opzioni, è necessario cliccare su “Biens immobiliers”.

Si aprirà una pagina che reca l’indicazione dei beni posseduti, compresi eventuali garage o cantine.

Occorre compilare con pochi dati (molti sono già preinseriti) e validare. Se l’occupante è più di uno (coniuge, figli) occorre indicare anche i loro dati, ma è la procedura, molto semplice, a guidare nella compilazione.

Se l’alloggio è dato in affitto occorre indicare il nome di chi lo abita (in molti casi già impostata), quanto si percepisce ogni mese di affitto (al netto delle spese condominiali) e la data d’inizio della locazione (in molti casi già impostata)

L’importante è compilare ed attendere l’arrivo dell’avviso di pagamento a fine anno, perché se siete interessati a quanto state leggendo e non siete residenti in quell’alloggio…la sola cosa certa è che dovrete continuare a pagare!