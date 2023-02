Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Mouvances dans le théâtre contemporain, autour de Tchekhov

Giovedì 2 febbraio 2023 ore 18

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Oncle Vania

Dal 3 al 5 febbraio 2023

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



19e Salon azuréen de l'aquariophilie et de terrariophilie

Sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio 2023, dalle 10 alle 18

Espaces du Fort Carré



CAGNES SUR MER

MEETING HIPPIQUE D’HIVER 2022-2023, COMPETIZIONE SPORTIVA

FINO AL 12 MARZO 2023

ogni giorno.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

SPECTACLE - DÉBROUILLE ?

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONFÉRENCE - PRÉHISTOIRE : À LA DÉCOUVERTE DES PREMIERS OUTILS EN AFRIQUE

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



Musique. SHOWCASE

Sabato 4 febbraio 2023 ore 16

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE, ATERBALLETTO - FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA

Don Juan

Domenica 5 febbraio 2023 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



EXPO I.A. BY MIA

Branché ! Le rendez-vous du numérique

Dal 6 febbraio 2023 fino al 18 febbraio 2023

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE - COMME IL VOUS PLAIRA

Martedì 7 febbraio 2023 ore 19,30

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONCERT - RACHMANINOV PAR NIKOLAÏ LUGANSKI

Concert symphonique

Mercoledì 8 febbraio 2023, ore 20

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE - JAPON : L'ART DE LA COUR À NARA, CAPITALE BOUDDHIQUE (710-794)

Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2022

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



EXPOSITION MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

(Fermé les 25 déc. et 1er jan.)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

L’ENDORMI, CONCERTO

Martedì 7 febbraio 2023

Orari di apertura il martedì dalle 20 alle 21.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



FESTIVAL TRAJECTOIRES

FINO ALL'11 FEBBRAIO 2023

Ensemble de la commune de Carros et hors Carros



MENTON

Le "Grandi Conferenze" - Scandalo a Orsay! L'immagine della donna nella pittura del XIX secolo

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 15,30

Salle Saint-Exupery

8 rue de la République



Lavoir Théâtre - Le 4 barbare, le pari d'en rire

Venerdì 3 febbraio 2023

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



Stasera o mai più - Casinò Barrière.

Sabato 4 Febbraio 023 ore 20

Casino Barriere Menton

2 Avenue Félix Faure



"Les Amitiés Belges" - Il terremoto del 1887 nelle Alpi Marittime.

Lunedì 6 Febbraio 2023 ORE 15

Salle Saint-Exupery

8 rue de la République



La bella addormentata

Rudolf Nureyev lo definì "il balletto dei balletti".

La Bella Addormentata di Tchaikovsky, coreografata da Marius Petipa sulla base della fiaba di Perrault e dei fratelli Grimm, è uno dei balletti classici più popolari.

Martedì 7 febbraio 2023 ore 20

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Mostra "Non c'è ombra senza luce..."

Dal 2 febbraio 2023 al 28 febbraio 2023 ore 9,30 - 18

DL'Odyssée Bibliothèque Municipale

8, Avenue Boyer



Concorso Foto "Mondo Invertito" 2023

Questo concorso è aperto solo ai dilettanti. Il termine ultimo per le spedizioni postali è fissato a lunedì 3 marzo 2023 (fa fede il timbro postale). I fascicoli saranno indirizzati a: « Concours photo » – École Municipale d’arts plastiques de Menton.

Il tema di quest'anno è «Mondo invertito», permette di sfruttare le possibilità plastiche permesse come la gravitazione inversa rimettendo in discussione le nozioni di alto e di basso e di invertire i rapporti tra due termini del mondo reale (esseri umani, animali, corpi celesti...) per produrre una rappresentazione impossibile con una nuova rappresentazione del... Leggi di più

Ambiente

Fino al 03 marzo 2023

Ecole Municipale d'Arts Plastiques

2 rue du Jonquier



MONACO

Attività - "Roller Station"

Fino a domenica 26 febbraio 2023

Port Hercule de Monaco



25° Rally Monte-Carlo Storico

Fino a martedì 7 febbraio 2023

25° Rally Monte-Carlo Storico riservato alle vetture di un modello simile a quelli che hanno partecipato a un Rally Monte-Carlo fino alla 51° edizione di gennaio 1983.

Principauté de Monaco



Teatro - "Le Montespan"

Giovedì 2 febbraio 2023 alle 20

Nel 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marchese di Montespan, e l'affascinante Françoise de Rochechouart si innamorano perdutamente e si sposano. I debiti si accumulano e il marchese deve assolutamente ingraziarsi il Re Sole. Luigi Enrico va quindi in guerra per Luigi XIV e si rallegra che Françoise venga presentata alla regina durante la sua assenza. Ma non aveva fatto i conti con le mire del Re sulla sua amata moglie. La sua nuova favorita! Di Jean Teulé, adattamento di Salomé Villiers, regia di Étienne Launay, con Salomé Villiers, Simon Larvaron e Michaël Hirsch.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto sinfonico - "Mozart a Monaco"

Venerdì 3 febbraio 2023 alle 20

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Mozart a Monaco", con Bernard Labadie (regia), Xavier de Maistre (arpa). In programma: Mozart.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto, musica da camera - "Mozart a Monaco", Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Mozart a Monaco" con Fatma Saïd (soprano), Martin Helmchen (pianoforte), Antje Weithaas (violino), Marie-Elisabeth Hecker (violoncello), Marie-B. Barrière-Bilote (clarinetto). In programma: Mozart e Schubert.

Domenica 5 febbraio 2023, alle 15

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Concerto Giovane Pubblico - "L’Orchestra, cerca e trova attorno al mondo"

Mercoledì 8 febbraio 2023 alle 15

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



MOULINET

Ciaspolata notturna - Col de Turini

Ritrovo alle 17:00, briefing e equipaggiamento, quindi partenza per l'escursione. L'escursione si snoda tranquillamente attraverso la bellissima e fitta foresta di abeti rossi e rossi, con un'atmosfera garantita dal sole al tramonto. In cima, un aperitivo con una magnifica vista sui villaggi arroccati della Bévéra e della Vésubie. A sud, la Costa Azzurra illuminata. Attenzione, quando ci fermiamo fa freddo, quindi abbiamo bisogno di cose calde negli zaini. Thermos consigliato, con zuppa, tè,... Leggi di più

sABATO 4 febbraio 2023 ORE 17,30

Col de Turini



NIZZA

FRATERNITÉ, CONTE FANTASTIQUE – CAROLINE GUIELA NGUYEN, TEATRO

Da giovedì 2 a venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 20.

La Cuisine

155, boulevard du Mercantour



LE CABARET DE MONSIEUR MOUCHE, TEATRO

Da giovedì 2 a venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 20.

Iconic

Angle avenue Thiers et avenue Jean Médecin



INES REG, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 4 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



LE MANTEAU – SERGE ARNAUD, TEATRO

Sabato 4 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



LA LOI DU CORPS NOIR – FÉLICIEN JUTTNER, TEATRO

Da martedì 7 a venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.

Les Franciscains

4-6, place Saint-François



PLUS CONS, TU MEURS – LES 3 FANTASTIQUES, TEATRO

FINO AL 05 FEBBRAIO 2023

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



HUIT FEMMES, TEATRO

FINO AL 05 FEBBRAIO 2023

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



FLASHBACK, SPETTACOLO

Venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



SAISON HORS LES MURS & AUTRES ÉVÉNEMENTS, CONCERTO

FINO AL 18 FEBBRAIO 2023

Il programma del Conservatorio in altre sedi della zona e gli eventi fuori stagione a gennaio e febbraio.

Hors Les Murs :

SABATO 4 FEBBRAIO - ore 15.00 : Carta bianca agli studenti del Conservatorio

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO - ore 15:00: Carta bianca agli studenti del Conservatorio

Altri eventi :

SABATO 18 FEBBRAIO - ore 15.00 : "Entrez dans la Danse" - "Ballet Nice Méditerranée

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



SAISON PÉDAGOGIQUE, CONCERTO

Fino al 28 FEBBRAIO 2023

GIOVEDI 2 FEBBRAIO - ore 20.00 : "Big Band du Conservatoire".

GIOVEDI' 9 FEBBRAIO / VENERDI' 10 FEBBRAIO - ore 18.30: "Concerto CHAM

Classes à Horaires Aménagés " (Classi con orari speciali)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO - ore 18.30: "Acousmonium

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



SAISON KOSMA, CONCERTO

FINO AL 7 FEBBRAIO 2023

VENERDI' 13 GENNAIO - 18.30 : "Voiles latines

VENERDI' 20 GENNAIO - 18.30 : "Ensemble Inicia ! Scritti musicali di oggi".

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



MÉLODITES POUR TOI – EMMANUELLE LORRE & BENJAMIN VERGNES, TEATRO

Fino all'11 febbraio 2023

Giovedì - ore 20.30

Venerdì - ore 20.30

Sabato - ore 17.30

Domenica - ore 16:00

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert