Nizza, “l’âme slave” all’Opéra di Nizza, direzione di Lionel Bringuier

L’Opéra di Nizza propone, venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 20 , “L'âme slave”. Che si tratti della prodigiosa Sinfonia n. 8 di Dvořák o del famoso Concerto per pianoforte n. 3 di Rachmaninoff, il programma è un inno alla gioia, in musica!

Se vi è un concerto per pianoforte universalmente noto, è il Concerto n. 3 di Rachmaninoff, che il compositore russo scrisse nel 1909. Vera e propria punta di diamante del repertorio, quest'opera monumentale è un inno all'ebbrezza virtuosa.

Umano, sensuale, danzante, caldo, esilarante, il concerto è un po' una sintesi di tutto ciò che il romanticismo ha prodotto di meglio, ma guarda anche alla modernità senza battere ciglio.

Un traguardo essenziale: popolare, gioiosa, vivace, la sublime Sinfonia n. 8 di Dvořák invita al sorriso fin dalle sue prime battute e alla voglia di ballare (basti pensare al 3° movimento, una vera scena di ballo).

Composta tra settembre e novembre 1889, la penultima sinfonia del grande compositore ceco testimonia l'atmosfera di felicità in cui era immerso in quel momento della sua vita. Due opere potenti e pittoresche, due fuochi d'artificio musicali serviti da due specialisti di questi repertori: il prodigioso pianista macedone Simon Trpčeski e Lionel Bringuier alla direzione.

Il programma

Sergei Rachmaninoff Concerto per pianoforte n. 3 in re minore op. 30

Antonin Dvořák Sinfonia n. 8 in sol maggiore, B. 163, op. 88

Direzione musicale Lionel Bringuier

Pianoforte Simon Trpceski

Orchestre Philharmonique de Nice

L’Opéra si trova nel Vieux Nice in Rue Saint-François de Paule 4.