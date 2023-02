Ligue 1: colpo grosso del Nizza a Lens e il Marsiglia ora è secondo in classifica

Il turno infrasettimanale disputato ieri esalta le squadre che si affacciano sul Mediterraneo.

La contemporanea vittoria esterna del Nizza a Lens e del Marsiglia a Nantes consente ai foceni di agguantare il secondo posto in classifica, a cinque punti dal Paris Saint Germain tornato alla vittoria a Montpellier.

Completano la giornata fortunata per le squadre del Mediterraneo, le vittorie del Monaco sull’Auxerre e dell’Ajaccio ad Angers.

Fra le squadre di alta classifica il Rennes s’impone sullo Strasburgo, mentre il Lorient subisce quattro reti a Reims e viene raggiunto dal Lille che ha pareggiato col Clermont.

Completano il tabellino della ventunesima giornata la vittoria del Tolosa sul Troyes e il pareggio del Lione col Brest.

Poche ore per assorbire i risultati e nel prossimo fine settimana tornerà il campionato di Ligue 1 con la ventiduesima giornata .

Tre le gare in calendario sabato 4 febbraio e tra queste spicca una “classica” tra due formazioni che sono abituate alle parti alte della classifica, ma che in questa stagione hanno registrato in altalena e che pervengono da due sconfitte: Rennes – Lille.

Il Paris Saint Germain riceverà il Tolosa, mentre Troyes e Lione metterà a confronto una formazione in disperata lotta per la salvezza e la più grande delusione di questo torneo.