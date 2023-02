Cerchi un sofà per il tuo salotto? Al centro commerciale La Riviera Shopville ad Arma di Taggia ha aperto il nuovo showroom “Galleria del Sonno” dedicato interamente ai divani living!

Sempre attenta alla ricerca nei migliori materiali e studio delle nuove linee di design e tendenza nel campo dei materassi e dei letti, la Galleria del Sonno si è rinnovata ed è diventata anche Sofà. Infatti, a dicembre, presso il centro commerciale La Riviera Shopville a Taggia, ha inaugurato il nuovo showroom dedicato interamente ai divani living.

Se sei alla ricerca di un divano di ottima qualità, elegante e funzionale, la Galleria del Sonno mette a disposizione divani moderni e di design, ad angolo o con penisola, dedicati al relax, di diverse dimensioni e colori, con movimenti manuali e automatici che, sicuramente arrederanno con stile il tuo salotto.

Presso il nuovo store di Taggia personale qualificato saprà consigliarti al meglio, e ti aiuterà ad orientarti tra le tante proposte di sofà, accuratamente selezionate. Qui, potrai visionare e testare con mano un'ampia scelta di modelli e scegliere quello che più si adatta alle tue esigenze. Tutti i modelli proposti sono contraddistinti dall’inconfondibile qualità Made in Italy.

Se stai cercando una soluzione pratica, ma allo stesso tempo di design per trasformare il tuo living in un ambiente accogliente e confortevole, la Galleria del Sonno Sofà a Taggia è lo showroom che fa per te!

Per ulteriori informazioni ti consigliamo di recarti presso i punti vendita di Imperia, in via Amendola 29-33 e ad Arma di Taggia, presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville.

Oppure puoi telefonare ai numeri 0183 273075 di Imperia e 0184 462459 di Arma di Taggia o visitare la pagina web: www.galleriadelsonno.it

Contatti social

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/galleriadelsonno

Instagram: https://www.instagram.com/galleria_del_sonno/?hl=it