Lo Studio Gentile da oltre 25 anni offre un servizio di comunicazione multilingue certificato

Qualunque sia il settore della tua attività o di esigenza in ambito professionale, se desideri comunicare con il mondo intero, lo Studio Gentile di Nizza e Principato di Monaco è a tua disposizione per offrirti un servizio di traduzione e interpretariato in oltre 70 lingue. Lo Studio Gentile, certificato ISO 9001, da oltre 25 anni opera nel settore delle traduzioni in Costa Azzurra e tutto il Nord Ovest italiano ed è al tuo fianco anche per offrirti supporto in tempi molto rapidi, in ambito lavorativo, legale, formativo e logistico.

Qualunque sia il tuo problema, un team di professionisti madrelingua troverà la risposta giusta ad ogni tua richiesta. In un mercato così internazionalizzato c'è bisogno di un partner certificato e preparato che ti possa aiutare nel disbrigo di qualsiasi genere di argomentazione professionale nell'idioma richiesto.

Soddisfare le necessità di tutti i clienti, affrontando i loro problemi e le loro richieste è l'obiettivo primario dello Studio Gentile.

Ecco i campi di operatività dello Studio:

Traduzioni professionali, traduzioni giurate, traduzioni in ambito turistico, traduzioni di supporto alla comunicazione, traduzioni economiche, finanziarie e marketing, traduzioni tecniche, scientifiche e mediche, traduzione audiovisiva professionale, sottotitolaggio e voice-over, interpretazione simultanea, supporto per eventi multilingue, conferenze online o in presenza, revisione e rilettura di qualsiasi documento e molto altro ancora.

Qualunque sia il tipo di traduzione richiesta, lo Studio Gentile farà in modo che questo lavoro venga svolto in tempi brevi e con la massima precisione.

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare direttamente - preventivi immediati gratuiti

STUDIO GENTILE

MONACO

74, Boulevard d’Italie - 98000 MONACO

Tel: 00377 - 97 70 76 60

contact@studiogentile.mc

NICE

29/B Rue Pastorelli - 06000 NICE

Tel: 0033 - 4 92 09 97 50

contact@studio-gentile.fr