A NICETOILE la mostra dei 150 anni del Carnevale di Nizza

Il Carnevale di Nizza è uno degli eventi più iconici della città, che attira migliaia di visitatori ogni anno.

Per celebrare i 150 anni di questa tradizione, NICETOILE ha organizzato una mostra unica che ripercorre la storia di questo imperdibile evento.



Dal 10 al 26 febbraio i visitatori potranno scoprire le sezioni dedicate ai costumi mitici, ai personaggi che hanno partecipato al Carnevale e al dietro le quinte dell'evento. Le fotografie, i costumi e gli aneddoti presentati ti permetteranno di scoprire la storia ricca e colorata di questo evento.

Questa mostra è anche l'occasione per rendere omaggio a tutti gli artisti, costumisti e volontari che negli anni hanno contribuito alla riuscita del carnevale, e per far conoscere ai giovani le radici di questa tradizione popolare.

Info su https://www.nicetoile.com