Battaglia dei Fiori: i bozzetti dei carri che si apprestano a sfilare (Foto)

Quando la prima Battaglia dei Fiori colorerà e profumerà le strade di Nizza i bozzetti, che ora presentiamo, si potranno ammirare nella realtà.

Un grande spettacolo che alle spalle ha migliaia di ore di lavoro, di studio, di abilità e che mette in luce l’enorme capacità ed il bagaglio di esperienze di quanti li creano.

CARRO 5 - L’ART DU WAX



Quale è la storia della Battaglia dei Fiori?

Nel 1876, Andriot Saëtone, creò, su impulso di Alphonse Karr (il poeta giardiniere) e del conte di Cessole, la prima battaglia dei fiori, sulla Promenade des Anglais.

CARRO 9 - L’ART DES POTERIES BERBÈRES

In originesi trattava di semplici gli scambi di fiori poi, nel tempo, si sono trasformati in un vero e proprio spettacolo.

Era anche la possibilità offerta alle "Signore" di partecipare alle manifestazioni carnevalesche che all'epoca erano considerate un po' troppo trasgressive.

Tutte le celebrità dell'epoca partecipavano alle Battaglie dei Fiori come il principe di Galles (futuro Edoardo VII) o l'imperatore del Brasile, Pedro II e sua figlia Isabella.

CARRO 10 - L’ART DES TONNEAUX



Oggi, le Battaglie dei Fiori sono tra le feste più rinomate del

Riviera francese. Nizza ispira il mondo intero con il savoir faire, l'eleganza e la bellezza di festival unici.

Le battaglie costituiscono un tutt’uno con i carri di Carnevale. Una sfilata di coreografie vegetali sullo stesso tema. La loro realizzazione rappresenta un lavoro meticoloso e lungo, realizzato in brevissimo tempo da quei veri maestri dell'arte che sono i fioristi. I costumi nascono in un laboratorio creativo tutto loro: si tratta di modelli unici progettati come per il teatro.

L'elezione della regina annuncia l'inizio dei festeggiamenti.

CARRO 12 - L’ART DES PARFUMS

I costumi

I costumi della Battaglia dei Fiori nascono in un laboratorio creativo, completamente loro dedicato, nel cuore della Halle Spada.

È qui vengono creati che una ventina di costumi per vestire le fanciulle che animano i carri della battaglia dei fiori. Un laboratorio unico nel suo genere che presenta una caratteristica speciale: la stessa squadra lavora dalla prima linea di matita alla vestizione delle attrici.

14 - L’ART DE LA DANSE



Tutti i costumi sono disegni unici progettati come per il teatro o il cinema e i modelli rispettano il tema del Carnevale.

La confezione richiede tra le 40 ore per il più semplice a 200 ore per il più complesso: il costume della regina.

Ogni anno sono adottati nuovi metodi di lavoro per i costumi

come i copricapi. Tulle, raso, lamè, velluto, voile, paillettes: un grande assortimento di materiali.