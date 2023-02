Carnevale di Nizza, le novità dell’edizione 2023

Sono tante le novità che contraddistingueranno l’edizione 2023 del Carnevale di Nizza rispetto alle precedenti edizioni.



La grande parata del 150° anniversario - Sabato 11 febbraio 2023 alle 14,30

In occasione del 150° anniversario del Carnevale di Nizza, Sua Maestà il Re ha preparato una parata inedita, composta dai personaggi storici, il re e la regina, da tutti i carri del Carnevale e della Battaglia dei fiori, dalle grandi teste, da ballerini e musicisti… e non solo. Questo il “grande avvio” del Carnevale.





Cerimonia di chiusura - Domenica 26 febbraio 2023 dalle 16 alle 19

L'iconico incenerimento del re sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico per chiudere questa edizione del grande Carnevale di Nizza.

Un vero “vagabondaggio” a piedi accompagnato dalla musica e dai personaggi in costume realizzati da associazioni e gruppi folkloristici di Nizza.

In particolare:

Ore 16 - Déambulation de la Parada Nissarda da Place Guynemer al Théâtre de Verdure e Déambulation des troupes des Carnavaliers dal Villaggio del Carnevale sempre al Théâtre de Verdure.

- Déambulation de la Parada Nissarda da Place Guynemer al Théâtre de Verdure e Déambulation des troupes des Carnavaliers dal Villaggio del Carnevale sempre al Théâtre de Verdure. Ore 17,30 - La Parada Nissarda à la rencontre des troupes de Carnavaliers davanti all’ l’espace Jacques Cotta.

- La Parada Nissarda à la rencontre des troupes de Carnavaliers davanti all’ l’espace Jacques Cotta. Ore 18 - Arrivée depuis la mer du Roi des Trésors du Monde, escorté par 7 pointus e Haie d’honneur des pointus au Roy

- Arrivée depuis la mer du Roi des Trésors du Monde, escorté par 7 pointus e Haie d’honneur des pointus au Roy Ore 18,50 - Incinération du Roi seguita dai fuochi d’artificio.

Il Carnevale di Rio in primo piano

Il Carnevale di Rio farà l'onore di partecipare ai festeggiamenti nel primo fine settimana di spettacoli di carnevale. Gabriele Haddad e Leonardo Bora, due carnavaliers di Rio hanno accettato di progettare un carro, in omaggio al gemellaggio tra Nizza e Rio.