Le Printemps des Arts porta la primavera nel Principato di Monaco

Celebrate l’avvento della Primavera dal 8 marzo all’2 aprile 2023 attraverso Le Printemps des Arts, l’evento musicale che ogni anno riunisce musicisti del mondo intero. Un incontro da non perdere !

Sono all’origine sia del successo della Printemps des Arts sia delle prestazioni stesse. Tutti gli anni il pubblico scopre artisti talentuosi in ambienti immancabilmente straordinari. La Salle Garnier situata nell’Opéra de Monte-Carlo, l’Amphithéâtre e la Salle des Arts dello One Monte-Carlo, il Crystal Bar e la Salle Belle Epoque all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, ma anche il Musée Océanographique, l'Académie de Musique Rainier III, il Grimaldi Forum, l'Église Saint Charles o ancora il Théâtre Princesse Grace e lo Yacht Club de Monaco, tutti pronti ad accogliere le prestazioni dei più grandi artisti su scala internazionale.

Per (ri)trovarsi intorno alla musica classica

La mia fine è il mio inizio. È questo il titolo che Bruno Mantovani, nuovo direttore artistico della Primavera delle Arti, ha voluto scegliere per questo grande appuntamento internazionale, che si colloca risolutamente nella modernità.

Che ne direste di vivere l’evoluzione stilistica dei compositori, ascoltando il primo e l’ultimo concerto di Prokofiev, nel corso della medesima esibizione?

Oppure di confrontare il giovane Haydn e il Debussy maturo, e viceversa? Al cuore di quest’edizione 2022 ci sono anche due ritratti: quello del pianista Jean-Efflam Bavouzet e del munifico Quatuor Voce.

Gli After Primavera delle Arti al Crystal Bar

Nell'ambito di "Ma Vie en Rose Monte-Carlo", il 12 e 31 marzo dopo la loro esibizione sul palco dell'Opéra Garnier, Jean Efflam Bavouzet e Colin Currie, pianista e percussionista della Primavera delle Arti, vi invitano a condividere un momento con i dilettanti nella cornice intima e chic del Crystal Bar dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo.

Evento su invito, posti limitati.

Cena con i musicisti, Salle Belle Epoque, Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Vivete l'esperienza di una cena gourmet nella Salle Belle Epoque dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo domenica 3 aprile 2022 con i musicisti del concerto che si sarà svolto precedentemente all'Auditorium Rainier III.

Un evento gourmet e musicale riservato agli intenditori!

Cena 180€/pers - posti limitati

Prenotazione: T. +377 98 06 98 98

Viene celebrata anche l’Armenia, con l'Ensemble Gurdjieff, e la creazione mondiale di un balletto richiesto ad Aram Hovhannisyan e Michel Petrossian. Un festival che si prolungherà per ben quattro week-end, e che accoglierà egualmente tre orchestre e un ensemble di musica da camera, tanto per (ri)scoprire in un altro modo la musica classica.