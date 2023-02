Nizza, le straordinarie immagini di Lionel Kazan al Museo della Fotografia Charles Nègre (Foto)

Le mannequin islandais Gudrun Bjarnadottir-Bergese (Miss International 1963) Publication non identifiée, vers 1965 © Lionel Kazan

Il Museo della Fotografia Charles Nègre propone fino al 21 maggio una mostra dedicata al fotografo Lionel Kazan.

La mostra "Lionel Kazan. Un air du temps" abbraccia la moda degli anni 1950 e 1960 attraverso 80 fotografie, una selezione di riviste di moda e audiovisivi inediti.

Pia Rossilli-Kazan en Hannah Troy Photographie publiée dans Harper’s Bazaar, n° 3040, mars 1965 © Lionel Kazan

Lionel Kazan (1930-2016) era un fotografo di nazionalità monegasca di origine russa che ha lavorato tra Parigi e New York. Per la prima volta vengono riunite le fotografie scattate per le riviste di moda francesi (Elle, Nouveau Femina, Marie Claire) e americane (Vogue, Glamour, Harper's Bazaar).

«Serre-tête et torpedo» Photographie publiée dans Nouveau Femina, n° 5, juillet 1954. © Lionel Kazan





Anche ritrattista, Kazan ha fotografato personalità dell'arte, star del grande schermo e della canzone, tra cui François Périer, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jean Seberg, Jane Fonda, Monica Vitti.

Le sue fotografie di moda esaltano gli abiti dei grandi couturier francesi, dall'epoca d'oro dell'alta moda all'ascesa del prêt-à-porter, dal New-Look di Christian Dior allo smoking di Yves Saint Laurent, passando per il bikini.

Testimone dell'evoluzione della condizione femminile, Lionel Kazan racconta questa rivoluzione sociale che accompagna l'apertura alla città, alla campagna, all'estero: Parigi, capitale della moda, templi greci o spiagge portoghesi diventano formidabili parchi giochi.

«Soleil Sable Sud» Sophie Litvak en Jean Dessès Couverture du Elle, n°386, 20 avril 1955 © Lionel Kazan / Elle France

I video riportano in vita quell'epoca. Un "cinegiornale" Gaumont del 1953 rivela il backstage della fabbrica di immagini; un'intervista esclusiva al giornalista Claude Brouet rivive la sua esperienza con la rivista Elle; lo spettacolo cult Dim Dam Dom vede Lionel Kazan fotografare sua moglie e modella Pia Rossilli; uno slideshow riflette l'atmosfera festosa di un mitico servizio fotografico realizzato in uno dei famosi club di Régine nel 1966 per Yves Saint Laurent.

Bettina Graziani en Christian Dior Photographie publiée en couverture du Nouveau Femina, n°12, mars 1955 © Lionel Kazan

Da un continente all'altro, da un decennio all'altro, Lionel Kazan mette in risalto tutta l'eleganza. Al di là di una padronanza della composizione, i suoi scatti più belli sono quelli in cui fissa l'immediatezza del movimento e la vibrazione della.

Il Museo della fotografia Charles Nègre si trova nel Vieux Nice in Place Pierre Gautier 1.