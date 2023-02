Ligue 1. Monaco – Paris Saint Germain, grande sfida nel Principato. Il Nizza riceverà l’Ajaccio

Nel pieno del girone di ritorno, il Paris Saint Germain tenta una nuova fuga mentre alcune delle inseguitrici perdono punti per strada.

Il Lens (2 pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre gare) e il Marsiglia (pesante sconfitta interna che interrompe un ciclo positivo) sono appaiate al secondo posto, ma la squadra della capitale ha ora 8 punti di vantaggio sui primi inseguitori.

Alle spalle si fa strada il Monaco (in lunga serie utile) che distanzia di 4 punti il Rennes che, nelle ultime cinque gare, ha subito ben tre sconfitte.

Queste sono le squadre che al momento accederebbero alle coppe europee il prossimo anno, oltre alla vincitrice della Coppa di Francia.

Alle spalle si sgomita e il Lille, campione di Francia uscente, ha sorpassato l’altra sorpresa, il Lorient che ha lasciato agli avversari cinque punti nelle ultime due gare.

Poi ci troviamo al cospetto del Nizza che, dopo un brutto inizio di torneo ed il cambio di allenatore, ha inanellato quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare.

In coda la situazione è ancora più complessa. La retrocessione diretta di quattro squadre in Ligue 2 coinvolge ben 8 squadre.

Praticamente spacciato l’Angers fermo a 9 punti con quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque gare, stessa prestazione dell’Auxerre, penultimo con 5 punti in più.

Le altre due formazioni che al momento retrocederebbero sono l’Ajaccio e lo Strasburgo, ma gli alsaziani paiono in grado di dare una sterzata alla loro classifica.

Al momento “salvi” con un punto in più troviamo il Troyes e con 2 punti in più Montpellier e Brest. Cinque gradini oltre l’ultima delle pericolanti, il Nantes, detentore della Coppa di Francia 2022 e prossimo avversario della Juventus in Europa League.

Rimangono quattro formazioni che si posizionano al centro della classifica in un’aurea mediocrità: Tolosa, Clermont, Reims e Lione.



La ventitreesima giornata di campionate, che si dipanerà tra domani, venerdì 10 e domenica 12 febbraio, non sarà ancora decisiva, ma certo si rivelerà importante per il prosieguo del torneo.

Tante le gare “imperdibili”, importanti per classifica, sia che la si guardi in alto, sia che ci si soffermi sulla lotta per la salvezza.

Venerdì 10 febbraio l’anticipo sarà tra il Nizza e l’Ajaccio, la gara, oltre ad essere un derby riguarda sia le chances dei padroni di casa per “agguantare” l’Europa, sia quella degli ospiti di “tentare” di rimanere in Ligue 1.

Sabato 11 febbraio un incontro di cartello che merita lo spettacolo che due grandi squadre sanno offrire: Monaco – Paris Saint Germain. Non da meno Clermont – Marseille, l’incontro tra una delle più belle sorprese del torneo con una squadra che “guarda” con concretezza alla conquista di un posto in Champions.

Tutto il resto domenica 12 febbraio e saranno incontri alquanto combattuti. S’inizierà, mentre i più pranzano, con Tolosa – Rennes, due formazioni che escono da altrettante sconfitte, ma che devono fare i conti con la classifica, anche se con obiettivi diversi.

Lo scontro per salvarsi vivrà tutto il pathos che certe gare assicurano, in Angers – Auxerre e in Montpellier – Brest.

Importanti anche con altrettanti testa – coda Lille – Strasburgo e Nantes – Lorient.

La sera, infine, un altro incontro di cartello: Lione – Lens, tanto per non farsi mancare nulla.

Poi, da martedì 14 febbraio (San Valentino) torneranno le Coppe Europee.

Champions

Paris Saint – Germain – Bayern, martedì 14 febbraio

Europa League

Šachtar Donec'k – Rennes, giovedì 16 febbraio

Leverkusen – Monaco, giovedì 16 febbraio

Juventus – Nantes, giovedì 16 febbraio