Diminuiscono incidenti e mortalità stradale nelle Alpi Marittime, il 2022 in netto miglioramento rispetto al 2019

A pochi giorni dall’inizio delle vacanze invernali nelle scuole, Bernard Gonzalez, Prefetto delle Alpi Marittime, ha lanciato un appello alla prudenza a quanti si mettono alla guida di auto. Occasione anche per rendere noti i dati sugli incidenti stradali che sono stati registrati nel 2022.



I primi dati provvisori, forniti dalla Prefettura delle Alpi Marittime, indicano che la mortalità stradale é in calo rispetto al periodo antecedente la crisi sanitaria.

I profondi cambiamenti delle condizioni del traffico, nel 2020 ed in parte anche nel 2021, dovuti al Covid ed alle misure adottate per combatterlo, hanno indotto a comparare i “numeri” del 2022 mettendoli in rapporto con quelli del 2019.

Secondo le stime dell'Osservatorio dipartimentale sulla sicurezza stradale (ODSR), 52 persone hanno perso la vita sulle strade delle Alpi Marittime nel 2022, contro 52 nel 2021 (+0%) e 58 nel 2019 (-10%).

Diminuito anche il numero totale degli infortuni lievi e di quelli gravi rispetto sia al 2021 che al 2019: nel 2022 il numero totale di feriti è stimato in 1.036, con un calo del 24%.

Il numero dei feriti gravi è stimato in 315 con un calo del 31%.

Ridotta anche la mortalità dei pedoni e degli utenti delle due ruote motorizzate, ma aumento della mortalità tra gli utilizzatori di altri mezzi di trasporto personale motorizzato (monopattini elettrici e similari):

26 utenti di veicoli motorizzati a due ruote hanno perso la vita sulle strade di Alpi Marittime nel 2022 (-5 morti rispetto al 2019) e 169 feriti grave (-34%).

7 pedoni morti (-3 rispetto al 2019) e 55 feriti seriamente (-30 rispetto al 2019, ovvero un calo del -35%).

12 occupanti di veicoli turistici sono morti sulle strade del Dipartimento (12 anche nel 2019) e 57 i feriti gravi (-23 rispetto al 2019, ovvero un calo del -29%).

La mortalità degli utilizzatori di veicoli motorizzati tipo i monopattini elettrici o similari è in aumento (3 morti e 6 feriti seri nel 2022)

Il numero di maschi vittime della strada è leggermente in calo (44 su 52 rispetto al 2029 quando furono 52 su 58) con un calo del 5%. I maschi rappresentano, in ogni caso, l'85% dei decessi sulle strade del Dipartimento.

La fascia di età che registra un aumento della mortalità è quella da 25-34 anni (+5 morti rispetto al 2019).

Le fasce di età che registrano gli andamenti più favorevoli sono quelle tra i 45-54 anni (4 decessi rispetto agli 8 del 2019) e quelle di persone di età pari o superiore a 75 anni (8 decessi rispetto ai 12 del 2019).



Aumenta la mortalità extraurbana e sulla rete autostradale: +42% da 12 morti nel 2019 a 17 morti nel 2022. Questo dato rappresenta il 33% delle vittime della strada.

In aumento anche la mortalità sulla rete autostradale: è raddoppiata con 6 morti nel 2022 contro i 3 del 2019.

Anche se in forte calo (-33%) rispetto al 2019, la mortalità nelle aree urbane rimane più alta; rappresenta il 56% dei decessi nel 2022 rispetto al 33% fuori agglomerato e il 12% sulle autostrade.

In termini di infortuni gravi, si registra il calo più marcato negli agglomerati urbani (217 feriti gravi contro i 324 del 2019, una diminuzione -33%).

Con una stima di 78 feriti gravi sulle strade fuori dai centri abitati e 20 in autostrada, in calo anche il numero degli infortuni gravi -26% per il primo e -31% per il secondo.