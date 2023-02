Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Tanto polline per San Valentino!

I pollini sono sempre più intenzionati a infastidire chi soffre di allergie!

Allerta rossa in tutto il Mediterraneo per i pollini delle Cupressacee (cipresso, ginepro) con concentrazioni già elevate e un rischio di allergia che sarà sicuramente alto per diverse settimane grazie ad un clima mite e soleggiato.

I pollini delle Cupressacee e del frassino stanno guadagnando terreno verso Ovest e Nord, ma in concentrazioni inferiori rispetto al Sud e con un rischio di allergia da basso a medio.

Anche i noccioli e gli ontani (che appartengono alla famiglia delle Betulacee) sono in fiore con un rischio di allergia da basso a medio. Gli ontani sono in aumento e nei prossimi giorni interesseranno tutto il Paese.

Parietaria (Urticacee) e mimosa (Acacia) continuano a fiorire nel sud del Paese e saranno responsabili di un basso livello di rischio di allergia.

Da notare anche l'inizio della fioritura di salici e pioppi segnalati dagli osservatori, ma senza rischi associati per il momento.

Le giornate diventeranno progressivamente più miti a partire da questo fine settimana e per tutta la prossima settimana che si manterrà generalmente in condizioni di alta pressione favorendo tempo asciutto e soleggiato con temperature superiori alle medie stagionali di metà febbraio. Tutto ciò favorirà l'emissione di alte concentrazioni di polline che daranno grande fastidio a chi soffre di allergie.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: