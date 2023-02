Inquinamento atmosferico nel Dipartimento delle Alpi Marittime: oggi riduzione per tutti della velocità

Ieri, martedì 14 febbraio, è stato registrato un persistente fenomeno di inquinamento atmosferico nel Dipartimento delle Alpi Marittime che è stato, di conseguenza, posto dalla Prefettura nello stato di allerta di 1° livello .

Oggi, mercoledì 15 febbraio 2023 , occorrerà rispettare alcune norme atte a ridurre lo stato di inquinamento: l e velocità massime autorizzate per tutti i veicoli vengono ridotte di 20 km/h senza però scendere sotto i 70 km/h e, nelle maggiori località, scatta il divieto di circolazione per alcuni veicoli più inquinanti.

I livelli di polveri sottili sono ancora in aumento, a causa dell'uso di stufe a legna, del traffico stradale e degli scarichi industriali e le condizioni meteorologiche, con l’assenza di vento e l’inversione termica, sono sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

La riduzione della velocità dei veicoli è accompagnata da una serie di raccomandazioni sanitarie e comportamentali:





Per tutta la popolazione :

Ridurre le attività fisiche e sportive intense.



Per le persone vulnerabili o sensibili :

Evitare attività fisiche e sportive intense;

Evitare di viaggiare sulle principali autostrade e nei dintorni durante i periodi di punta;

Limitare le uscite pomeridiane;

In caso di disturbi respiratori o cardiaci, consultare un farmacista o un medico.



Trasporti

Riduzione di 20 km/h delle velocità massime autorizzate senza però scendere sotto i 70 km/h;

Limitare, per gli spostamenti privati e professionali, l'uso di autoveicoli e promuovere l'uso del car pooling e del trasporto pubblico;

Dare la priorità a modalità di spostamento non inquinanti per i tragitti brevi;

Rinviare, se possibile, eventuali viaggi;

Collegare elettricamente le navi alla banchina in sostituzione della produzione di energia elettrica a bordo, nei limiti degli impianti disponibili.



Attività

Rinviare lo spargimento agricolo di fertilizzanti e la lavorazione del terreno;

Rinviare i lavori di manutenzione o pulizia con utensili non elettrici (tosaerba, tagliasiepi) o prodotti a base di solventi organici (pitture, vernici).



Riscaldamento/combustione

Sospendere, durante il periodo di riscaldamento, l'uso di apparecchi per la combustione di legna o carbone non performanti (camini aperti, stufe acquistate prima del 2002);

Controllare la temperatura negli edifici (riscaldamento, condizionamento);

Continuare ad arieggiare i locali almeno 10 minuti al giorno, estate e inverno;

Rispettare i divieti di combustione all'aperto.



In caso di disturbi respiratori o cardiaci :

Chiedere consiglio a un farmacista o consulta un medico;

Preferire le uscite brevi e quelle che richiedono il minimo sforzo.