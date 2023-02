“Promenade” di Joanna Michalska, una mostra al Babazouk di Nizza (Foto)

Una mostra che affascina e soprattutto non lascia indifferenti, quella che si può visitare fino al 26 febbraio 2023 alla galleria Lou Babazouk, in Rue de la Loge 8 nel Vieux Nice.

S’intitola “Promenade”, ad esporre Joanna Michalska, artista di origine polacca.

Dopo aver scoperto l'arte da bambina ha organizzato diverse mostre nelle maggiori sedi europee.



In “Promenade” scopriamo personaggi che si evolvono in un'atmosfera diffusa, un nuovo stile esplorato dall'artista che sa evolvere il proprio stile e catturare l’attenzione di chi ammira le sue opere.

È sufficiente conoscere la “storia” di Joanna Michalska per apprezzare la sua evoluzione che è costante: dai ritratti effettuati a Montmartre alla pittura ad olio delle mostre di Parigi, Genova, Cracovia e Varsavia ai colori delicati delle sue opere esposte nell’atelier di Bastia.



Ora un’altra tappa con “Promenade” al Babazouk di Nizza.

Lou Babazouk si trova nel Vieux Nice in Rue de la Loge 8: la sala è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13,30 alle 18.

Le foto a corredo di questo articolo sono di Ghjuvan Pasquale.