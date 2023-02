Ligue 1. Monaco e Nizza cercano i tre punti. Crisi per il Paris Saint Germain?

Continua il periodo “nero” del Paris Saint Germain che, in otto giorni, è stato eliminato dalla Coupe de France ad opera del Marsiglia, ha perso in campionato col Monaco ed infine ha subito una sconfitta interna ad opera del Bayern in Champions.

Nulla di compromesso, per quanto riguarda la Ligue 1, ma un obiettivo su tre di questa stagione è stato fallito e un secondo è fortemente a rischio. Per la squadra “stellare” il rischio di un clamoroso fallimento è dietro l’angolo.

La classifica generale , alla vigilia della ventiquattresima giornata, vede al secondo posto il Marsiglia, con 5 punti di distacco dal PSG ed al terzo il Monaco che, negli ultimi 5 turni, ha inanellato 4 vittorie ed un pareggio.

Denota un cedimento il Lens, ora quarto, ancora con un discreto margine di vantaggio (5 punti) sul Lille, ma con alle spalle due sconfitte ed un pareggio negli ultimi tre turni.

Proprio il Lille, campione di Francia in carica, sta distinguendosi per i risultati, mentre frena il Rennes che ha subito due sconfitte consecutive. Così il Nizza, quattro vittorie consecutive, è a due soli punti dalla zona Coppe Europee.

Per definire meglio quante saranno le squadre francesi che accederanno alle Coppe grazie alla classifica del campionato occorre dare uno sguardo alla Coppa di Francia.

Ammesse ai quarti di finale sono: Nantes, Rodez, Tolosa, Lione, Grenoble, Annecy, Marsiglia e Lens. Come a dire che solo le ultime due, aggiudicandosi la Coppa, “libererebbero” un posto in campionato (il settimo).

In coda, praticamente spacciato l’Angers e in grave difficoltà l’Auxerre, la gara per evitare gli altri due posti che condannano alla retrocessione diretta sono Ajaccio e Strasburgo (appaiate a quota 18 punti), Troyes (un gradino più in alto), il Brest (appena sopra). Mentre rischia qualcosina il Montpellier che è a quota 23 punti. Poi uno “scalone” di cinque punti dà tranquillità al Nantes.

Questa sera verranno disputate tre gare di Europa League che riguardano formazioni francesi:

Šachtar Donec'k – Rennes,

Leverkusen – Monaco,

Juventus – Nantes.

La ventiquattresima giornata del campionato di Ligue 1 esordirà domani, venerdì 17 febbraio , con l’anticipo tra l’Auxerre e il Lione, con i padroni di casa che cercheranno di raccogliere una delle ultime occasioni per tentare di conquistare una salvezza che appare abbastanza lontana.

Sabato 18 febbraio il Nizza riceverà il Reims e dovrà conquistare i tre punti se vorrà sperare in un aggancio alle zone della classifica che profumano di Europa.

L’altra gara in programma sarà un vero e proprio duello per la sopravvivenza con lo Strasburgo a cercare la vittoria e l’Angers alla ricerca di qualche soddisfazione in un’annata disastrosa.