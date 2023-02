“Registratevi tutti!”, la città di Nizza offre un servizio gratuito per allertare in caso di pericoli

La Città di Nizza ha istituito un servizio gratuito di allerta che, in caso di pericoli, giunge direttamente tramite SMS ai cittadini che hanno aderito all’iniziativa.

Che si tratti di un’alluvione, di un incendio, di un terremoto, dell'avvicinarsi di uno tsunami o di previsioni di forte maltempo si è raggiunti ed informati direttamente sul proprio cellulare con un messaggino.

L’iniziativa ha quale scopo quello di poter raggiungere rapidamente un gran numero di persone in modo che possano mettersi al riparo in caso di un rischio imminente.

Questo strumento consentirà, nelle aspettative, di ridurre i rischi per la popolazione che vive o dimora regolarmente a Nizza.

E’ sufficiente, per registrarsi, cliccare qui

Una volta effettuata la registrazione, si riceverà un SMS di allerta in caso di grave crisi (l'evento sta per verificarsi o è già in corso).

Dal servizio ci di può cancellare in qualsiasi momento, così come cambiare le informazioni che sono state inserite quali, ad esempio, l’indirizzo o il numero di telefono.

Le situazioni di crisi che generano il messaggio sono alluvione, tempesta, terremoto, tsunami, incendio, inquinamento chimico a seguito di un incidente grave, rischio per la sicurezza e molte altre.