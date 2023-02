Vence: le potenzialità del gioco nella mostra “Electrons Libre” (Foto)

Fino al 3 marzo 2023, la mostra Electrons Libre s’installerà in tre luoghi della città di Vence : la Chapelle des Pénitents Blancs, la Cour du Centre Culturel e la Galerie Bleue.

Visuel Électrons Libres / conception graphique : Tiphanie Barragué

Con un ricco patrimonio storico, la città di Vence è sempre stata un banco di prova per molti artisti come Matisse o Dubuffet. Oggi, questa città d'arte e di storia continua a coltivare una significativa impronta artistica e culturale.

È in questo contesto che la mostra Electrons Libre sfrutta i vantaggi di tre diversi spazi offrendo un viaggio coinvolgente e partecipativo, che unisce arte contemporanea e performance.

Reposoir dorsal-2020 - Martin Dagois / Crédit photo : Dounia Brousse

Il tema ha lo scopo di scoprire le potenzialità del gioco: caso o probabilità, giocare spesso fa rima con incertezza, ma implica anche il rispetto delle regole.

Tuttavia, una delle peculiarità dell'arte è quella di poterle aggirare, disturbando l'ordine e le convenzioni stabilite e ribaltandole permettono di diventare… Elettroni Liberi.

Tête au carré-2020 - Les Canailles (Diane Marissal et Jérémie Berbedienne) / Crédit photo : Les Canailles

La mostra si svilupperà in tre luoghi, dal 17 febbraio al 3 marzo 2023:

Cappella dei Penitenti Bianchi in Place Frédéric Mistral dalle 11 alle12.00 e dalle 14 alle 18 dal martedì al sabato;

Cours du Centre Culturel Municipal, 28 Avenue Henri Isnard dalle 9 alle 18 dal lunedì al sabato;

Galerie Bleue, 3 Descente des Moulins dalle 12 alle 18 dal martedì al sabato.