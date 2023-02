Menton: il Corso des fruits d'or infiamma oggi la Fête du Citron (Foto)

Il Corso des fruits d'or torna oggi, domenica 19 febbraio 2023, a Menton: è forse il momento più esaltante della Fête du Citron che quest’anno sorprende come non mai.

Per la prima volta, un doppio tema che “mescola” il romanticismo dell'opera e l'eccentricità del rock'n'roll.

Il frutto d'oro di Mentone rende omaggio quest'anno ai più grandi artisti lirici così come ai pionieri della scena rock, con sfilate di carri allegorici e motivi di agrumi di altezza monumentale, proponendo personalità che hanno segnato diversi generi musicali.

Dopo tre edizioni modificate o annullate a causa del Covid, l'89ma Fête du Citron è anche sinonimo di rinascita.

Una rinascita festosa e popolare con i corsos che hanno riacquistato la loro forma

originale, con il circuito che si dispiega nella sua interezza.

Saranno 10 i carri che sfileranno oggi per il piacere di occhi...e orecchie!

L’89ma edizione della Fête du Citron si sta rivelando anche un legame tra tradizione e modernità.





Questo il programma di questa settimana della Fête du Citron

Domenica 19 febbraio 2023 – Ore 14,30 - Corso des fruits d'or

Mercoledì 22 febbraio 2023 – Ore 14,30 - Carnaval des enfants - Palais de l'Europe

Mercoledì 22 febbraio 2023 – Ore 19 - Concert Les Forbans - Palais de l'EuropeSabato 25 febbraio 2023 – Ore 20 - Soirée Moon Rock - Jardins Biovès

Tutta la settimana

Jardins Biovès

Accesso libero e gratuito all’esposizione «Motifs d'agrumes»

Presenza di una decina di stand di produttori ed artigiani di Menton

Somministrazione del «cocktail pétillant» dello chef stellato Mauro Colagreco, creato appositamente per la Fête du Citron



Palais de l'Europe