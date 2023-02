Transit, una commedia che è divertimento puro! (Foto)

Ci si diverte, la voglia di ridere e di sorridere s’impadronisce di noi in modo coinvolgente.

Transit è uno spettacolo teatrale, appena andato in scena al Theatre de l’Eau Vive di Nizza, ma non mancherà l’occasione per assistere nuovamente alla commedia.

Transit interpretato dalla Troupe du Galet des Anges, il nome evoca l’origine nizzarda, é una rappresentazione teatrale che propone una commedia scritta e diretta da Penelope e interpretata da:

Marie-Neige Martin : Comédien

Philippe Zero : Comédien

Gérôme Halter : Comédien

Florence Lamanna : Comédien

Emmanuel Benichou : Comédien

Pénélope : Comédien

La trama è di quelle che aprono nel mistero che promette di essere ricco di sorprese: “Sono le 19,07 per recarsi a Dubai vi saranno 2 ore e 45 minuti di ritardo…o di anticipo?

Il resto è divertimento puro, allegria, carnevale nel carnevale…

Le fotografie sono di Patrizia Gallo.