Meno di un mese e sarà Foire de Nice

C’é effervescenza negli uffici della Foire de Nice che si svolgerà al Palais des Expositions di Nizza e sulla spianata Lattre de Tassigny, dal 18 al 27 marzo 2023: dopo 2 anni di assenza nel 2020 e nel 2021 ed un anno vincolato da molte regole, quest’anno la Foire tornerà all’originale.

Si preannuncia una manifestazione gioiosa, familiare, allegra e musicale: è pur sempre il maggiore evento della regione con oltre 400 espositori e marchi su oltre 15.000 metri quadrati² di superficie espositiva.





Alain DEFILS, amministratore delegato di Niceexpo, alza il velo sul principali tendenze di questa 77a edizione: “La Fiera di Nizza 2023 è nuovamente in programma al Palais des Expositions. È previsto un grosso afflusso di visitatori da tutta la regione regione, saranno presenti non solo aziende locali, ma espositori provenienti da ogni parte

Francia e all'estero.

In termini di mostre ed eventi, abbiamo scelto di presentare il dietro le quinte dell'Opera di Nizza: abbiamo proposto il progetto a Bertrand ROSSI, Direttore Generale dell'Opera, che, con i suoi team, ha subito condiviso l'idea. Siamo lieti di questa collaborazione".

La Fiera si svolgerà in quattro spazi:





Bâtir, l'espace Maison de la Foire de Nice (Palais des Expositions);

Plein Air, l'espace Extérieur de la Maison (Esplanade de Lattre de Tassigny);

Parvis Auto, l'espace Automobiles (esplanade accueil du Palais des Expositions et Plein Air);

Bien Vivre, l'espace Vie quotidienne (Palais des expositions).



Note pratiche

Data: da sabato 18 a lunedì 27 marzo 2023

Luogo: Palais des expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, Palais Acropolis

Orario: dalle 10 alle 19 (18 lunedì 27 marzo)

Tariffa Intera: 6 euro

Tariffa Ridotta: 5 euro (handicap e studenti)



Ingressi gratuiti

Martedì 21 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Mercoledì 22 marzo: Journée de la Femme

Giovedì 23 marzo: Journée des Séniors + de 60 ans

Lunedì 27 marzo : entrata gratuita per tutti