Ligue 1: vincono ancora Monaco e Marsiglia, ma il Paris Saint Germain non molla!

Poco dopo le 14,30 di ieri il campionato francese di Ligue 1 era ad una svolta: il Lille conduceva l’incontro a Parigi e la squadra più titolata del momento rischiava un nuovo, il secondo tonfo consecutivo. Poi Mbappe e Messi, in pochi minuti ci hanno messo una pezza e il Paris Saint Germain si è aggiudicato l’incontro ed ha ripreso la marcia.

La ventiquattresima giornata si è conclusa molto bene per il Monaco, alla quarta vittoria consecutiva, che ha superato il Brest e consolida la propria posizione in zona Champions.

Risultato pieno anche per il Marsiglia che batte il Tolosa e conserva, in solitaria, il secondo posto.

Torna a vincere, dopo una lunga astinenza, il Lens che regola il Nantes con la testa già alla gara di ritorno di Europa League con la Juventus.

Importante vittoria per il Rennes (dopo due tonfi consecutivi) con il Clermont, mentre il Nizza, nell’anticipo di sabato, continua nella serie positiva, ma non va oltre al pareggio interno con il Reims.

In coda, pesante vittoria interna dello Strasburgo opposto al fanalino Angers, mentre l’Auxerre prende una boccata di ossigeno superando il Lione che interrompe la serie positiva.

Torna alla vittoria, dopo quattro turni, il Lorient che inguaia l’Ajaccio che registra la quarta sconfitta in cinque gare. Il Troyes non è da meno e, all’ultimo minuto, subisce una rete che consente al Montpellier di aggiudicarsi la seconda vittoria consecutiva e di “aggiustare” un poco la classifica.



Giovedì 23 febbraio 2023 verrà disputato il turno di ritorno dei play off di Europa League. Sono in programma:

Rennes - Šachtar Donec'k (andata 1-2)

- Šachtar Donec'k (andata 1-2) Monaco - Leverkusen (3-2)

- Leverkusen (3-2) Nantes – Juventus (1–1)

Poi la Ligue 1 disputerà il suo venticinquesimo turno .

Venerdì 24 febbraio l’aperitivo sarà Lille – Brest, una gara che conta, sia pure per ragioni diverse, per tutte e due le formazioni.



Sabato 25 febbraio Angers – Lione, incontro che ormai interessa ben poco per la classifica, anticiperà Montpellier – Lens, anche in questo caso gara che riserva interesse sia per il vertice, sia per la coda della graduatoria.