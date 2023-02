N°1 - Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate: Ezio Greggio arriva in libreria a Monte-Carlo

Ezio Greggio incontrerà il pubblico di Monte Carlo, un’occasione speciale per la presentazione del suo nuovo libro di successo intitolato “N°1 - Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate” (Edizioni Solferino).

L’appuntamento è al Fairmont Monte Carlo, martedì 28 febbraio alle ore 18,30.

A moderare l’evento e ad intervistare Ezio Greggio sarà il giornalista Renato Franco del Corriere della Sera.

L’invito a partecipare è aperto a tutti, sino ad esaurimento posti. L’autore sarà disponibile per autografare e dedicare le copie del libro.

E’ un periodo molto intenso per Ezio Greggio. Il celebre conduttore televisivo, attore, regista, scrittore – questo è il sesto libro – organizzatore e presidente del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, è attualmente impegnato in giro per l’Italia per la presentazione del libro. Tre giorni prima, sabato 25 febbraio, è atteso a Dolceacqua nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale (ore 16).

IL LIBRO

N°1 – Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate

La notte che con Gianfranco D’Angelo «si vendettero» le stanze del residence. Quella volta in cui, al Drive In, Carlo Pistarino venne convinto di essere stato escluso da un ricevimento con la Regina Elisabetta. E quando a Los Angeles Mel Brooks, vittima di uno scherzo, staccò furibondo un assegno da duemila dollari… per vederselo restituire poco dopo. Ezio Greggio ripercorre quasi mezzo secolo di carriera senza un attimo di respiro: retroscena e aneddoti divertenti, scherzi combinati a colleghi e a malcapitati vari, trasferte per serate di cabaret che sembrano episodi di una fiction. E i racconti esclusivi legati a tante amicizie: da Gianfranco D’Angelo a Mel Brooks, da John Landis a Enzo Iacchetti, da Kelly LeBrock a Carlo ed Enrico Vanzina, passando per Leslie Nielsen e una sua certa infernale invenzione. Vediamo scorrere la storia dello spettacolo – ma anche del nostro Paese – da una prospettiva privilegiata, quella di chi l’ha fatta: dalla nascita delle Tv private con Telebiella, al cinema dei favolosi anni ’80 con Yuppies e la nuova commedia all’italiana, e poi il mondo del cinema internazionale, da Hollywood a Montecarlo dove Greggio ha fondato assieme a Mario Monicelli un festival del cinema dedicato alla commedia. Ezio Greggio è nato nello stesso anno della televisione e la frequenta da quarantacinque anni ma non l’ha mai sposata: in queste pagine c’è infatti la televisione ma c’è, soprattutto, la vita. Gli incontri, la goliardia, il divertimento e l’autentica felicità di chi sa di aver vissuto una stagione speciale. E la condivide con i lettori, con lo stile brillante che lo ha reso celebre e la generosità che lo rende davvero «numero uno».

Un evento in collaborazione con EFG, Nemesis, Coletti Real Estate, MontecarloIn.net e con il patrocinio di Aiim.

L’organizzazione è a cura della nuova associazione CLUB ITALIA Monte Carlo, nata per creare una rete di residenti italiani nel Principato di Monaco, per coinvolgerli sia nelle iniziative di altre associazioni - CLUB ITALIA vuole essere anche complementare – sia in iniziative organizzate in proprio e anche in partnership con le altre associazioni. L’obbiettivo è di rafforzare e consolidare una comunità di italiani uniti.

L’idea di CLUB ITALIA ha preso vita durante la campagna elettorale del Com.It.Es a fine 2021, quando gli italiani incontrati avevano manifestato il desiderio di essere coinvolti in iniziative ed attività “sociali”, e che chiedevano allo stesso Com.It.Es, il quale, per sua natura, non può organizzare “eventi” al di fuori delle sue competenze, cioè di rappresentanza degli italiani verso le istituzioni italiane.

Dopo le elezioni, vinte dalla Lista Greggio con circa 1.500 preferenze su circa 3.000 votanti e la riconferma alla Presidenza di Ezio Greggio, si è deciso di portare avanti un progetto concreto per realizzare Club Italia, in modo che fosse in totale autonomia, ma che potesse collaborare anche agli eventi del Com.It.Es. stesso e di altre associazioni, come ad esempio l’Aiim, l’Associazione degli Imprenditori Italiani di Monaco.