Raffinati accessori bagno dal design italiano, assistenza su misura e promozioni competitive: Bagnity.com

Bagnity (www.bagnity.com), è un e-commerce specializzato nella vendita di accessori per il bagno caratterizzati da un raffinato design Made in Italy. Consente di arredare il proprio bagno online in appena qualche istante, grazie ad una vasta scelta di articoli che spaziano dalla rubinetteria alle piantane portasciugamani. Prodotti concepiti per permettere di creare un angolo di relax e bellezza, in grado di offrire utilità e fascino.

La mission di Bagnity è quella di aiutare i clienti ad allestire il proprio bagno con stile, semplicità e con la tranquillità di aver fatto la scelta giusta. Lo store propone una selezione dei top brand del settore ed è guidato dai valori di cura, creatività e bellezza, italianità e positività.

Il catalogo del portale include un'ampia gamma di accessori bagno, fra cui dispenser sapone, porta fazzoletti, illuminazione, specchi, mobili bagno e maniglioni di sicurezza. Inoltre, sono disponibili anche bicchieri portaspazzolini, porta teli da bagno e molte altre soluzioni di design, per offrire ai clienti tutto il necessario per personalizzare il proprio spazio di benessere.

Bagnity, poi, dispone di una pratica sezione “Outlet”, dove è possibile trovare arredi e accessori dei migliori marchi a prezzi scontati fino al 90%. In questo modo, esaudire il proprio sogno di relax e vanità diventa ancora più facile.

Le spedizioni sono gratuite per gli ordini a partire da 149 euro. Nell’eventualità di un acquisto errato, la procedura di reso è semplice. Non soltanto online, la proposta dell’azienda può essere scoperta anche nel negozio fisico di Soave (Verona), dove i visitatori possono toccare con mano la qualità dei prodotti e ricevere consulenze personalizzate.

Il team del customer care è sempre disponibile per assistere l’utente sia nella fase pre che post-vendita. È raggiungibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail e WhatsApp. La sicurezza è una prerogativa fondamentale anche per ciò che riguarda i pagamenti. Per questo motivo Bagnity offre esclusivamente modalità prive di ogni rischio: PayPal, bonifico bancario e carte di credito.

Infine, quanti desiderano ricevere consigli e suggerimenti utili per l'arredamento del proprio bagno possono consultare il Magazine ufficiale dello store. Qui, si incontrano spunti e idee fantasiose per vivere al meglio bellezza e benessere.