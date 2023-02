Voglia di Pasqua? La Pasqua è reale alla Palazzina di caccia di Stupinigi!

Le scuderie reali riscaldate e coperte della magnifica residenza sabauda, patrimonio dell’unesco, vi sorprenderanno con fantastiche attività per tutta la famiglia nel Villaggio Pasquale ricco di installazioni scenografiche uniche realizzate da balloon artist by Rocca fun factory:

Happy Lab strabilianti laboratori gratuiti artistici, culinari, naturalistici sulle api, sportivi. e sorprese che ogni bambino può portare a casa;

Ape Lab: diventa un impollin… attore ! by Parchi Reali;

Conosci l’amica ape by Rivarossa Apicoltura;

Balloon camp by Rocca Fun Factory tenuto da "il mitico luco" che vi stupirà con creazioni incredibili di palloncini;

Pasquet Day attività sportiva by Pallacanestro Nichelino Ads;

Caccia all’uovo by Biblioteca Comunale Di Nichelino;

Decora e gusta il Biscouovo Di Stupinigi By Panacea;

I personaggi in pasta di zucchero by Wilma&Elio Pasticceria;

La prima mostra di dolci pasquali d’autore;

Visita delle stanze regali del museo della palazzina;

Il fantasmagorico Villaggio Pasquale in cui troneggia la mascotte il pulcino reale con cui scattare una foto ricordo;

L’allegra caccia all’uovo;

Attività ludico educativa con gli asinelli e tiro con l’arco;

Il divertente spettacolo teatrale e show “La Festa è Reale”;

Caffetteria – food&drink da gustare in loco;

La Notte Bianca il 24 marzo.

Vi aspettiamo nel Regno dell’allegria con mille altre INIZIATIVE.

Tutti gli aggiornamenti su Facebook e Instagram





Acquista i tuoi biglietti on line per vivere un week end dolcissimo WWW.PASQUAREALE.IT oppure Acquista il biglietto presso la BIGLIETTERIA IN LOCO durante i giorni della manifestazione !