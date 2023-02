Nizza: “Ritratti incrociati”, una mostra sulla Promenade des Anglais (Foto)

Il mondo della cultura celebra il dialogo fra le culture con la mostra "Ritratti incrociati" di Sacha Goldberger

La mostra, in corso sulla Promenade des Anglais sotto le due pergola di fronte al Palais de la Méditerranée, aiuta a riscoprire personaggi attori, cantanti, scrittori che hanno accettato di trasformarsi in personaggi famosi sotto lo sguardo di Sacha Goldberger.

L’obiettivo è quello di incrociare personalità della cultura odierna con opere e artisti della cultura passata.

Sano esposti 38 ritratti, a volte divertenti, a volte commoventi, che celebrano la diversità artistica e il mix di culture: la mostra potrà essere visitata fino al 22 marzo.





Sasha Goldberg

Dopo essersi rivelato in Francia con la sua serie sulla nonna "Mamika" e quella sul "Super Flemish", Sacha Goldberger produce da più di 10 anni tante serie di foto degne di produzioni cinematografiche.

Il fotografo naviga attraverso i secoli attraverso costumi e scenografie intrise di storia.

Ha pubblicato diversi libri fotografici ed ha esposto in molte città: da Parigi a Londra, passando per Rio de Janeiro, New Delhi, New York.

Nel 2021, Sacha ha vinto il premio del Ministero della Cultura, "1 edificio, 1 opera" con il suo progetto “Les Compagnons Renaissance”. Ora è l'ambasciatore del marchio Leica® e sta preparando una nuova serie sul femminismo attraverso i film di Alfred Hitchcock.