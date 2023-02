“Voglio fare il Veterinario”, in libreria il volume di Doc Assin e dei suoi assistenti (Foto)

E’ appena uscito in libreria, edito da Mondadori, il libro “Voglio fare il Veterinario” prosecuzione logica della serie Tv “Kids vet accademy”.

Il volume è firmato da Doc Assin e dai piccoli protagonisti della kids vet accademy.

Il libro per ragazzi è il complemento della serie di 12 puntate che da 2 anni appassiona i ragazzi amanti degli animali. E non solo i ragazzi.

Chi ha seguito le avventure di Doc Assin e dei suoi 8 entusiasti ed impavidi assistenti sullo schermo (Rai Play e Rai Gulp) sarà curioso di trovare foto dei suoi beniamini, schede pratiche e giochi in un libro colorato, immaginato per ragazzi dai 7 anni in su.

Ci si familiarizza con animali da compagnia, esotici e marini. Si osserva soprattutto il loro comportamento e s’impara cosa fare e soprattutto cosa non fare con gli animali che si incontrano.

Il libro viene presentato domani, sabato 25 febbraio 2023, a Roma da doc Assin, veterinario di lungo corso e dagli 8 simpatici protagonisti.

Lui, curioso di animali da quando gattona, ha solo due regole: amare tutti gli animali e … non prendere morsi.

Loro, tutti diversi, veri veterinari in erba, curiosi, appassionati, vincono le poche paure residue, diventano più abili grazie ai lavori pratici. Non è detto che tutti quelli che dicono “voglio fare il veterinario” lo diventeranno per davvero. Certamente potranno però familiarizzarsi con tutti gli animali che incontreranno sul loro cammino.

Il volume, che si trova in libreria, costa 17 euro, i coautori (i ragazzi dell’Accademy) avevano, nella prima serie, dai 9 ai 10 anni. Del volume sono parte (e ci mancherebbe…) gli animali: domestici protagonisti della serie televisiva: cavalli, animali della Jungla, aquile, serpenti.

Doc Assin è il fratello di Silvia Assin che vive in Costa Azzurra e collabora, con fotografie e video, a Montecarlonews.