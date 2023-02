Ligue 1. Al Nizza il derby della Costa Azzurra. Mbappe e Messi affondano il Marsiglia

Quella che si giocava a Marsiglia era la partita che poteva riaprire il campionato: due volte Mbappe ed una Messi hanno provveduto a chiudere, forse definitivamente, ogni velleità. Il Paris Saint Germain ha ora otto punti di vantaggio e può "pensare" alla Champions.

La netta vittoria del Nizza, nel Principato, contro il Monaco non rappresenta, per i rossoneri, solo la vittoria nel derby della Costa Azzurra, ma anche un importante passo sulla strada, ancora non semplice, che conduce ad aggiudicarsi un posto in una delle Coppe Europee.

Contemporaneamente la sconfitta interna subita dal Monaco riapre i giochi per l’accesso alla Champions, soprattutto alle fasi a girone evitando i turni preliminari.

Il Lens, nonostante il pareggio imposto dal Montpellier, ha infatti raggiunto i biancorossi del Principato, mentre il Rennes, che ha vinto a Nantes e il Lille, che si è imposto sul Brest, si fanno sotto e riaprono i giochi.

Come era facile immaginare, in coda alla classifica , i giochi cominciano a farsi duri e le squadre “che sono a rischio” non lasciano nulla d’intentato.

Così vincono l’Ajaccio, che supera e sorpassa la diretta concorrente Troyes che è in lunga serie negativa e l’Auxerre che addirittura espugna il terreno del Lorient.

Pareggiano lo Strasburgo a Clermont e il Montpellier contro la rivelazione Lens.

Perdono il solito Angers in casa col Lione e il Brest ospite del Lille.

Bella vittoria del Reims sul Tolosa, in un incontro tra due squadre di centro classifica.



Alla vigilia dell’incontro di Champions tra il Bayern e il Paris Saint Germain, ultima squadra francese ancora a figurare nelle tre Coppe Europee, il campionato di Ligue 1 giungerà nel prossimo fine settimana alla sua ventiseiesima giornata.

L’anticipo di venerdì 3 marzo sarà uno scontro tra le ambizioni del Nizza e la disperazione dell’Auxerre: una gara che i rossoneri dovranno forzatamente vincere, ma che gli ospiti non possono assolutamente perdere.

Sabato 4 marzo consisterà di assistere a due gare quanto mai interessanti per le formazioni chiamate a scendere in campo: Lens – Lille, una sorta di spareggio per accedere alle Coppe Europee e Paris Saint Germain – Nantes con i padroni di casa con la testa già in Baviera che qualche rischio lo correranno sicuramente.