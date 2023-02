Come scegliere l’arredo di design

Design a portata di mano la guida definitiva alla scelta dei complementi di arredo

I complementi d’arredo rivestono un ruolo importante e consentono di definire un ambiente con originalità. Collocarli può risultare più complicato di quanto si possa immaginare, soprattutto perché è essenziale sistemarli con estrema cura, e soprattutto in piena armonia con l’arredamento.

Fra gli esempi più classici di complementi d’arredo non mancano quadri e stampe, cuscini, tende, tappeti, bicchieri e stoviglie, lampade, lampadari e in generale soluzioni di illuminotecnica, orologi da parete, coperte, copripiumini e tanto altro ancora. Chi si appresta a sceglierli può valutare proposte di design come quelle suggerite da feeldesign.com.

I complementi d’arredo non disdegnano la funzione estetica, ma ancor prima assolvono un compito essenzialmente pratico, e devono garantire una continuità cromatica e stilistica con l’arredamento.

Collocati con gusto ed eleganza, i complementi regalano all’ambiente un tocco di personalità, consentono di giocare con i colori creando contrasti ad arte. Il loro inserimento non deve essere casuale, ma seguire un progetto d’insieme ben preciso, studiato su misura per evitare soluzioni che generano confusione e sgradevoli sovrapposizioni, assolutamente prive di stile.

Il primo step: la scelta ideale supportata da corrette quantità e colori

Prima di disporre uno o più complementi d’arredo è importante valutare le dimensioni della stanza e quella dei mobili, per avere ben chiaro quanto si può osare.

È preferibile sistemare gli accessori solo successivamente alla collocazione dei mobili, per valorizzare l’ambiente ed evitare di riempirlo a dismisura.

Anche in tema di colori è necessario seguire regole precise. Se i mobili prescelti vantano nuance delicate, siamo titolati a osare con i complementi, considerando anche i colori più intensi ma evitando soluzioni soffocanti.

I complementi d’arredo: una scelta da studiarsi di stanza in stanza

La disposizione dei complementi deve essere studiata secondo un piano preciso, passando di stanza in stanza. Sbagliato valutare una progettazione generale, perché ogni ambiente ha caratteristiche a sé stanti in fatto di spazi, luminosità e arredamento.

Le stanze più ricche di complementi sono di norma il soggiorno e la cucina. Se nella prima la scelta ruota attorno a cuscini, tappeti, tende, caminetti di design, carrelli porta oggetti, separé e pouf, in cucina le soluzioni devono rispondere a caratteri quali comodità, stile e funzionalità. Il cuore della casa può ospitare scaffali e mensole per organizzare gli spazi, lampadari, sgabelli, orologi da parete, contenitori, barattoli, caraffe e tanto altro ancora.

In camera da letto, dove regnano le nuance delicate, è preferibile utilizzare pochi accessori, e puntare su elementi di design come le lampade da tavolo, da collocare sui comodini al lato del letto, magari da abbinarsi a uno specchio dalle linee elaborate. Nella stanza dedicata al riposo non possono mancare elementi decorativi quali cuscini e coperte dai tessuti ricercati.

Ampia la gamma di soluzioni per il bagno, essenziali per garantire il massimo della funzionalità. In questo caso si tratta di collocare utilissimi dispenser, porta sapone, l’immancabile specchio, e poi pattumiera, asciugamani, scopino per il wc, cesto portabiancheria.

Nella scelta dei complementi corretto lasciarsi ispirare dallo stile

Laddove si devono scegliere i complementi d’arredo ideali è utile valutare le potenzialità di un oggetto in base alle soluzioni di tendenza, oppure lasciarsi semplicemente ispirare dalle proposte classicheggianti.

In commercio sono disponibili oggetti di design, che possono diventare autentici protagonisti dell’ambiente, accessori moderni, rustici o classici, con proposte che interpretano il gusto dei padroni di casa, sposandosi perfettamente all’arredamento di un ambiente.

La scelta di uno stile non può discostarsi dalla personalità di chi abiterà l’ambiente, e lo vivrà quotidianamente. Il progetto adeguato deve garantire praticità, funzionalità regalando al contempo un’identità stilistica unica.