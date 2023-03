IFPSM WORLD SUMMIT Florence 2023: il Roadshow ADACI ha fatto tappa a Torino

L’evento, a carattere mondiale, è organizzato da IFPSM in collaborazione con ADACI, l’Associazione Italiana degli Acquisti e Supply Management che quest’anno rappresenta l’Italia come nazione che ospiterà il summit a Firenze il 22 e 23 Settembre 2023.

L’ IFPSM World Summit Firenze 2023 (WSF23) è il più esclusivo del settore e il luogo ideale per lo scambio di conoscenze e best practices tra professionisti del procurement pubblici e priva­ti e sarà un evento altamente specializzato alla presenza di esperti di prim’ordine, provenienti sia dal mondo economico sia industriale con oltre 20 relatori italiani e stranieri, provenienti da continenti diversi in rappresentanza di varie realtà economiche e industriali. Parleranno dei temi portanti del procurement e supply management, evidenziando come innovazione, integrazione, connettività, sostenibilità e resilienza caratterizzeranno il futuro dell’impresa di successo.

Il #WSF23 sarà quindi informazione, valore aggiunto, network, community, opportunità, cultura, conoscenza, e formazione:

Partecipare alle tappe intermedie di avvicinamento permetterà di entrare nella community che sarà il motore della proposta italiana all’interno del World Summit ed essere all’interno della componente importante costruzione degli eventi correlati al WSF23, partecipando a tavoli di condivisione con CPO e docenti universitari delle esigenze strategiche del procurement del futuro.

Il Roadshow ADACI 2023 ha fatto tappa anche a Torino con un incontro dal tema “ Essere CPO in un mondo che cambia mantenendo le persone al centro ”.

Nella situazione attuale le nostre organizzazioni devono evolvere in modo agile, rapido e resiliente per adattarsi al contesto. E la risorsa più importante su cui investire sono le persone.

Sono intervenuti in streaming Laura Mesisca Responsabile Acquisiti MICHELIN ITALIA con un intervento dal titolo «People in Motion» e Francesco Reynaldi, Supplier Management Manager PUNCH TORINO con la sua relazione sui «Buyers Skills».

Fabrizio Santini Presidente Nazionale ADACI presentando, via webinar, l’IPFPSM World Summit Florence 2023, ha affermato che “È un evento che non si svolgeva in Italia da circa 50 anni e porta valore ed esperienze a tutti coloro che vi parteciperanno. Va ricordato che sarà importante anche la presenza di sponsor per sostenere tutti gli eventi collaterali già definiti”.

Alberto Carpinetti, Presidente Adaci Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dichiara “I Soci della nostra sezione possono giocare un ruolo importante sia per il lavoro che si sta svolgendo in ambito CPO sia per la possibilità di accrescere gli scambi con i rispettivi colleghi internazionali. L’invito è di partecipare e di essere presenti a un evento unico nel suo genere”.

GLI ORGANIZZATORI DELL’IFPSM World Summit Firenze 2023 (WSF23)

L’IFPSM, nata a Londra nel 1974, raggruppa 44 associazioni nazionali di categoria, in rappresentanza di circa 250.000 compratori che gestiscono un portafoglio acquisti globale di 3,4 triliardi di dollari.

Essa supporta lo sviluppo delle funzioni di procurement e supply management, al fine di renderle più competitive, efficienti, innovative e sostenibili a livello globale.

È un network internazionale unico ed esclusivo che analizza e ottimizza ogni tematica sia strategica che operativa del settore e fornisce opportunità per la promozione e qualifica della professione.

ADACI, nata nel 1968, è uno dei soci fondatori dell’IFPSM e rappresenta il punto di riferimento nazionale in tema di acquisti e gestione integrata delle forniture.

La sua mission è supportare la crescita culturale e professionale attraverso convegni, workshop, tavole rotonde, networking, studi e ricerche, pubblicazioni e corsi di formazione finalizzati all’attestazione di qualificazione professionale e al posizionamento ottimale del procurement nel panorama aziendale italiano.

ADACI Formanagement è la società di ADACI che promuove formazione e consulenza nell’area acquisti e logistica.

THE ORGANISERS

IFPSM and ADACI cordially invite you to experience the World Summit 2023 that will be held in Florence, the cradle of the Italian Renaissance, on 22 and 23 September 2023.

The IFPSM, founded in London in 1974, connects 46 national associations and over 250,000 procurement operators who globally manage an order book of $ 3.4 trillion.

IFPSM supports the development of competitive, efficient, innovative and sustainable Procurement and Supply Chain Management functions globally. It is an exclusive international network that analyses and debates strategic procurement and supply chain management issues. It also provides opportunities for the promotion of the profession and for the competence qualification of procurement operators.

ADACI, born in 1968, is one of the Founders of IFPSM, and represents the national reference point in terms of procurement and supply management. Its mission is to support the cultural and professional growth of its members through conferences, workshops, round tables, networking, studies and research, publications, education and training courses. These are aimed at providing professional qualifications and the adequate positioning of procurement in the Italian business landscape.

ADACI Formanagement is a company controlled by the Association, dealing with training and consultancy in procurement, supply management and logistics.