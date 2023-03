Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Les diablogues

Dal 3 al 5 marzo 2023

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Festival "Femin'arte" - Théâtre du tribunal

Dall'8 al 12 marzo 2023

Lieux multiples

26e édition de Femin’arte

Programme

Mercredi 8 mars à 20h30 - "Julie Bigot est culottée" de et par Julie Bigot

Jeudi 9 mars à 20h30 - "Sur le fil" de et par Ariane Echallier

Vendredi 10 mars à 20h30 - "Olé" de et avec Elodie Hatton. Mise en scène Catherine Espinasse.

Samedi 11 mars à 20h30 - "Singulière" avec Charloette Boisselier et par Charlotte Boisselier, Thomas Angelvy et Elodie Poux. Mise en scène Elodie Poux;

Du 6 au 12 mars

Exposition "FEMIN'RUE" - " Dansons, dansons, sinon nous sommes perdus "

Du 28 février au 11 mars - "Femin'expo" à la Médiathèque Camus

Dimanche 12 mars, Maison des Associations - "Femin'minots"

Théâtre Le Tribunal, 5, Place Amiral Barnaud



La Collection - Nouvelles acquisitions 2013-2023

Fino al 19 marzo 2023

Musée Picasso

Place Mariéjol - Château Grimaldi



BEAULIEU SUR MER

CONFERENZE SCIENZA PER TUTTI – BEAULIEU

FINO AL 25 MAGGIO 2023, il 3° giovedì del mese alle 19.

Jeudi 16 mars : « Quand les animaux échangent de la longévité contre du sexe »

Jeudi 20 avril : « Comment payons-nous ? Comment paierons-nous demain ? »

Jeudi 25 mai : « La maladie d’Alzheimer : causes, prévention et traitements »

Salle pédagogique André Compan

10 bd Marinoni



BIOT

Exposition Recup'Art

Fino al 17 marzo 2023

Musée Histoire et céramiques Biotoises

9 rue saint Sébastien



BREIL SUR ROYA

Trail des Merveilles 2023

Breil-sur-Roya vi aspetta, tra mare e montagna, in uno spirito di piacere e di convivialità per due percorsi divertenti, selvaggi, impegnativi e talvolta un po' tecnici, su sentieri mozzafiato.

Orari

Il 05 marzo 2023 da 08:00 fino a 16:00

* Dalle 8 alle 9.30: distribuzione dei numeri

9:30: inizio della camminata

10:00: inizio congiunto dei 2 eventi

Dalle 10.30 alle 11.30: percorso per bambini

11.30: arrivo dei primi corridori dei "Balcons de la Roya".

Ore 13.30 : arrivo dei primi corridori del "Trail des Merveilles".

Ore 12.00: inizio del pasto post-gara

14.00 : Cerimonia di premiazione dei "Balcons de la Roya".

Ore 15.00 : Cerimonia di premiazione del "Trail des Merveilles".

Domenica 5 Marzo ore 8

81 Rue Pasteur



CAGNES SUR MER

MEETING HIPPIQUE D’HIVER 2022-2023, COMPETIZIONE SPORTIVA

FINO AL 12 MARZO 2023

ogni giorno.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

CONFÉRENCE, POURQUOI INSCRIRE LE CIEL ÉTOILÉ AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ ?

Venerdì 3 marzo 2023, ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



DÉFILÉ DE MODE - TC FASHION SHOW

Venerdì 3 marzo 2023, ore 20

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, LE HORLA

Dans le cadre des Théâtralies de Cannes

Venerdì 3 marzo 2023, ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, TWINKLE

Par la Compagnie Lunatic

Sabato 4 marzo 2023 ore 10,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner

06150 Cannes La Bocca



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - SERIGNE IBRAHIMA DIEYE - DIFFRACTION HUMAINE

Autour de l'exposition

Sabato 4 marzo 2023 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, LE CLAVECIN FRANÇAIS DU GRAND SIÈCLE

Sabato 4 marzo 2023 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



ÉVÉNEMENT SPORTIF, LE SEMI DE CANNES 2023

Domenica 5 marzo 2023

Départ et arrivée des 3 courses : esplanade de la Pantiero.



CONFÉRENCE, PAUL KLEE (1879-1940)

Lunedì 6 marzo 2023 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



CONFÉRENCE, ISIS, ÉPOUSE ET MÈRE DIVINE

Mercoledì 8 marzo 2023 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



CONFÉRENCE, LA VOIE LACTÉE : DES MYTHES ANTIQUES À GAIA

Mercoledì 8 marzo 2023 ore 17,30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



ANIMATIONS, JE LIS FEMININ

Fino a venerdì 31 marzo 2023

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, SERIGNE IBRAHIMA DIEYE - DIFFRACTION HUMAINE

Fino al 23 aprile 2023

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2022

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



EXPOSITION MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

(Fermé les 25 déc. et 1er jan.)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

FORUM JACQUES PRÉVERT – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

Fino al 25 giugno 2023, ogni giorno.

Forum Jacques Prévert

1 rue des Oliviers



ISOLA

FESTIVAL DEL GIOCO RETRÒ

Fino a venerdì 3 marzo 2023, tutti i mercoledì e giovedì dalle 9 alle 17.

Isola 2000



MATTINATE DI BENESSERE A MARZO

Fino al 27 marzo 2023

SABATO 4/03

9h-10h : Sofrologia Prezzo : 15€ / pers.

10.00-11.00 : Sofrologia Prezzo : 15€ / pers.

DOMENICA 5/03

9.00-22.30: Yoga (adulti) Costo: 20€ / persona.

11.00-12.00: Laboratorio di burro di Ghee e ayurveda Costo: 20€ / pers.

FINE SETTIMANA 11 E 12 MARZO

SABATO 11/03 E DOMENICA 12/03

9.00-10.00: Yoga Tariffa: 20€ / pers.

10.00-11.30: Thai boxe Prezzo: 20€ / pers.

Noleggio guanti: 5€ / pers.

Offerta "Boxe + yoga": 35€ / pers.

30 min ritorno alla calma, stretching, rilassamento guidato

FINE SETTIMANA 18 E 19 MARZO

SABATO 18/03 E DOMENICA 19/03

10.00-11.00: Yoga della voce Prezzo: 20€ / pers.

11.00-12.00: Yoga della voce Costo: 20€ / persona

WEEKEND 25 E 26 MARZO

SABATO 25/03 E DOMENICA 26/03

9h-10h : Sofrologia Prezzo : 15€ / pers.

10h-11h : Sofrologia Tariffa : 15€ / pers.

06420 Isola 2000



LE BROC

LES ARTS D’AZUR – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

FINO AL 01 LUGLIO 2023

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

EXPOSITION: DENNIS G – POP ARTIST

FINO AL 19 MARZO 2023

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Chiuso la domenica.

La Galerie du Portal

1 Place Victor Masseglia



MENTON

Visite guidée du jardin de l'Impérial

Giovedì 2 marzo 2023 ore 15

Impérial Palace

9 avenue de la Madone



Visite guidée du jardin de l'Orangeraie de Menton

Giovedì 2 marzo 2023 ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Le "Grandes Conférences" - Quando la pittura racconta la straordinaria avventura dell'acqua.

Conferenza di Catherine de Buzon, storica dell'arte e docente.

Venerdì 3 marzo 2023 ore 15,30

Salle Saint-Exupery

8 rue de la République



Lavoir Théâtre - Gli allumini della glotta

Venerdì 3 marzo 2023 ore 20

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



Visite guidée du jardin Fontana Rosa

Venerdì 3 marzo 2023 ore 10

Lunedì 6 marzo 2023 ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Concorso Foto "Mondo Invertito" 2023

Questo concorso è aperto solo ai dilettanti. Il termine ultimo per le spedizioni postali è fissato a lunedì 3 marzo 2023 (fa fede il timbro postale). I fascicoli saranno indirizzati a: « Concours photo » – École Municipale d’arts plastiques de Menton.

Il tema di quest'anno è «Mondo invertito», permette di sfruttare le possibilità plastiche permesse come la gravitazione inversa rimettendo in discussione le nozioni di alto e di basso e di invertire i rapporti tra due termini del mondo reale (esseri umani, animali, corpi celesti...) per produrre una rappresentazione impossibile con una nuova rappresentazione del... Leggi di più

Ambiente

Fino al 03 marzo 2023

Ecole Municipale d'Arts Plastiques

2 rue du Jonquier



Visite guidée de la chapelle des Pénitents noirs

Ancienne chapelle du couvent des Capucins, investie en 1808 par la Confrérie de la Miséricorde, la seule encore active aujourd'hui dans notre cité, vous est présentée ainsi que le passé de ses différents oratoires.

Venerdì 3 marzo 2023 ore 14,30

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs)

Promenade du Val de Menton



Negozio effimero

Un collettivo di nove artigiani locali presenta le proprie creazioni nel temporary shop dell'IMR sulla spianata di Sablettes.

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30.

Il 05 marzo 2023 dalle 10 fino alle 18,30

Esplanade des Sablettes

Voûte numéro 14



"Les Amitiés Belges" - Canada - Dal Quebec alle Montagne Rocciose

Conferenza di Jacques Drouin, scrittore e narratore.

Lunedì 6 marzo 2023 ore 15

Salle Saint-Exupery

8 rue de la République



Visite Guidée : Découverte de la Belle Epoque

Martedì 7 marzo ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata del giardino di Westminster

Mercoledì 8 marzo 2023 dalle 10

Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc

1515 Promenade du Soleil



MONACO

Sport - "Monaco Sportsboat Winter Series (Act IV) & 39e Primo Cup"

Da giovedì 2 a domenica 5 marzo 2023

Per concludere la stagione invernale, i J/70 si incontreranno per la quarta e ultima volta durante il quarto atto (2-5 marzo), un fine settimana durante il quale si svolgerà anche la 39a Primo Cup-Trophée Credit Suisse, che riunirà gli Smeralda 888, i Longtze Premiers e gli RS 21. Lanciata nel 1985 su iniziativa di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente dello Y.C.M., questa regata, dotata di abbigliamento tecnico del produttore di attrezzature Slam, si è affermata come il più grande raduno europeo di monotipi del Mediterraneo.

Baie de Monaco



Teatro - "Cari genitori"

Giovedì 2 marzo 2023 alle 20

Pierre, Jules e Louise Gauthier si adorano e amano profondamente i loro genitori. Così, quando i genitori chiedono loro di raggiungerli con urgenza - hanno qualcosa di molto importante da dire loro - i tre bambini sconvolti si precipitano temendo il peggio. Di Emmanuel Patron e Armelle Patron, regia di Armelle Patron e Anne Dupagne, con Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein e Emmanuel Patron.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Kermesse dell'Opera di Suor Maria

Da venerdì 3 a sabato 4 marzo 2023

Kermesse dell’Opera di Suor Maria con intrattenimento e numerosi stand: Accessori, Mercatino delle Pulci, Cantina, Giocattoli, Abbigliamento, Libri, Bar, Buffet, Pasticceria, e vari stand internazionali per deliziare il vostro palato.

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Concerto - "Recital D. Lozakovich/D. Fray"

Domenica 5 marzo 2023 alle 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital D. Lozakovich/D. Fray" con Daniel Lozakovich (violino) e David Fray (pianoforte). In programma: Bach.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Conferenza - "Il corpo e le sue sculture: le sorprese di un percorso"

Lunedì 6 marzo 2023 alle 18.30

Tornare su un percorso professionale, ritracciare una lenta ricerca intellettuale non può peccare di soggettività, se non di schietta illusione. Come evitare di rasentare l'intimità, le false interpretazioni, le trappole dell'ego? Come ragionare con equità su un itinerario visto "dall'interno?". Come, a maggior ragione, rendere tutto ciò comunicabile, comprensibile sufficientemente generico e rivelatore per farlo condividere? A cura della Fondazione Prince Pierre.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Teatro - "Times Square"

Da martedì 7 a mercoledì 8 marzo 2023

Un insegnante di teatro, che ha avuto i suoi tempi di gloria ma che ora ha un debole per il whisky, deve allenare un'attrice esordiente che sogna di ottenere la parte principale in Romeo e Giulietta. Di Clément Koch, regia di José Paul, con Guillaume de Tonquédec, Camille Aguilar, Marc Fayet e Axel Auriant.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Festival - Printemps des Arts de Monte-Carlo

Da mercoledì 8 marzo a domenica 2 aprile 2023

Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo, sotto la presidenza di Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover

Da mercoledì 8 marzo a domenica 2 aprile 2023

Principauté de Monaco



Concerto sinfonico - "Printemps des Arts"

Mercoledì 8 marzo 2023 alle 20

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Printemps des Arts" con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Michel Dalberto (pianoforte). In programma: Reich, Bruckner e Franck.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



MOULINET

Ciaspolata notturna - Col de Turini

Ritrovo alle 17:00, briefing e equipaggiamento, quindi partenza per l'escursione. L'escursione si snoda tranquillamente attraverso la bellissima e fitta foresta di abeti rossi e rossi, con un'atmosfera garantita dal sole al tramonto. In cima, un aperitivo con una magnifica vista sui villaggi arroccati della Bévéra e della Vésubie. A sud, la Costa Azzurra illuminata. Attenzione, quando ci fermiamo fa freddo, quindi abbiamo bisogno di cose calde negli zaini. Thermos consigliato, con zuppa, tè,... Leggi di più

sABATO 4 marzo 2023 daLLE 17 ALLE 21,30

Col de Turini



NIZZA

LE CHRIST RÉDEMPTEUR, TEATRO

Dal giovedì 2 a domenica 5 marzo 2023

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Nizza, anno 2060: il nuovo sindaco, internazionalista e umanista, ha progetti molto ambiziosi... Ma il suo entourage sta tramando. Raduni, tradimenti, seduzioni e... l'apparizione di Cristo sopra Rauba Capèu! Come finirà?

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



CARICATURES MINIATURES – FRÉDÉRIC DE GOLDFIEM, TEATRO

Dal giovedì 2 a mercoledì 8 marzo 2023

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

Caricature miniature è un gioco di costruzioni.

Come su un tavolo da disegno, da un riquadro all'altro si susseguiranno quadri, situazioni della nostra vita quotidiana che sono altrettante mise en abîme delle carenze del nostro tempo.

Iconic

Angle avenue Thiers et avenue Jean Médecin



PERSONNE AU BORD DE TA ROUTE – SOPHIE TOURNIER, TEATRO

Venerdì 3 marzo 2023 alle 20:30.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



FLASHBACK, SPETTACOLO

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



EXPOSITION – QUENTIN SPOHN, FROM SAÏGON WITH LOVE & SUPER ISSUE

FINO AL 4 MARZO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



VISITES GUIDÉES INDIVIDUELLES – ADULTES & ADOLESCENTS

FINO AL 05 MARZO 2023

Il team di mediazione del museo vi invita a scoprire la nuova mostra Chagall e me! Contemporary Perspectives on Marc Chagall: un invito a quattro personalità contemporanee a esplorare l'opera e la vita di Chagall a modo loro.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



PARIS-NICE CYCLISTE, COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal 5 al 12 marzo 2023

Quest'anno la "Course au Soleil" celebra il suo 90° anniversario.

Le ultime due tappe si svolgeranno sul territorio Nice Côte d'Azur:

- Sabato 11 marzo, 7a tappa: Nizza > Col de la Couillole, 142,9 km

- Domenica 12 marzo, 8a tappa: Nizza > Nizza, 118,4 km

Nice



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



“C’EST UN BEAU ROMAN…” – LILIAN LLOYD, TEATRO

Fino al 21 maggio 2023

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30 e alle 20:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



EXPOSITION – TOM WESSELMANN. AFTER MATISSE

FINO AL 29 MAGGIO 2023

L'opera di Henri Matisse è stata una fonte di ispirazione essenziale per l'artista americano Tom Wesselmann (1931-2004).

Attraverso una selezione di venticinque opere, la mostra "Tom Wesselmann. After Matisse" ripercorre questa ammirazione, che si esprime in molti modi, dai primi collage del 1959 fino alle ultime opere, i Sunset Nudes degli anni 2000.

Con la serie Great American Nudes del 1961-1962, Wesselmann trasforma l'odalisca matissiana in un'icona pop. In seguito, l'opera di Matisse rimase per lui un riferimento essenziale nella ricerca dell'efficienza visiva e della saturazione dell'immagine, un artista che ammirava profondamente. Nella sua presentazione, la mostra si propone di mostrare Wesselmann in studio, per comprendere la sua elaborata tecnica di collage o disegno volumetrico, che dà sempre grande importanza alla questione della scala, dai formati più piccoli alle opere di grandi dimensioni.

La mostra è sostenuta dalla Galerie Almine Rech e dall'Estate Tom Wesselmann.

Curatore: Claudine Grammont, Direttore del Musée Matisse di Nizza

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



CITATIONS / ACCROCHAGE DES COLLECTIONS, ESPOSIZIONE

FINO AL 2 LUGLIO 2023

Ogni anno, il MAMAC mette in luce aspetti poco conosciuti della sua collezione e propone dialoghi tra generazioni nella Sala 9.

Dopo "She, He and Eros", la collezione Albert Chubac e "Histoire(s) de l'œil", "Citations" riunisce dipinti, fotografie, collage e disegni che giocano sui riferimenti alle opere della storia dell'arte.

Queste citazioni sono talvolta parodiche e tinte di umorismo. Alcuni sono intesi come un'eco quasi magica dell'appropriazione di grandi opere, ancorate nel nostro immaginario collettivo. Altre restituiscono un'emozione, magari giovanile, o rivelano l'influenza di grandi figure della storia dell'arte sulla pratica degli artisti qui riuniti, delineando filiazioni attraverso generazioni e secoli. Infine, altri considerano questi riferimenti come un rifugio, nel bisogno di sentirsi meno soli nella pittura.

Un'immersione in una storia di compagnia, citazioni e reinvenzioni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT JEAN CAP FERRAT

L’OISEAU DE MINERVE CONFÉRENCE – « LE TEMPS DES GARÇONNES, LA CÔTE D’AZUR DES ANNÉES FOLLES», CONFERENZA

Mercoledì 8 marzo 2023 alle 18.

Rencontre avec Martine Gasquet

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SAINT MARTIN VESUBIE

THÉÂTRE “LA BIO DE MAMAN”

TEATRO

Domenica 5 marzo 2023 dalle 16 alle 18.

Salle Jean Gabin

Place de la Gare routière



TENDE

Mostra "Mondi sotterranei" - Vallauria e il patrimonio minerario del Mercantour

FINO AL 31 OTTOBRE 2023

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

EXPOSITION TIAT

Dal 7 al 28 marzo 2023 dalle 12 alle 18.

Chiuso lunedì e domenica.

Galerie Bleue - Vence Cultures

3 descente des Moulins



EXPOSITION LA GALERIE CHAVE – 75 ANS DE PASSION

FINO AL 23 APRILE 2023

Musée de Vence

2 place du Frêne



CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

6A ESPOSIZIONE DI FLOTTE

FINO AL 1° APRILE 2023

Mostra fotografica.

Dalla fine del XVIII secolo, la presenza americana ha lasciato il segno a Villefranche...

Agence Riviera King

1 Rue Henri Biais



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert