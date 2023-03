Ligue 1. Monaco e Nizza, obbligatorio vincere, lo esige l’Europa!

Tante sorprese, qualche conferma, molti punti interrogativi: la venticinquesima giornata resterà, nella storia del torneo 2022/2023, come una di quelle che hanno inciso, non poco, a scrivere la storia del campionato.

Intesta il Marsiglia, sconfitto senza scusanti in casa dal Paris Saint Germain aveva nelle proprie mani la possibilità di riaprire il campionato, con ogni probabilità, invece, ha definitivamente accantonato i sogni di gloria. Ora la squadra della capitale veleggia con 8 punti di margine e si è tolto il dente della trasferta più a rischio.

Alle spalle del Marsiglia perdono terreno il Monaco, sconfitto in casa dal Nizza in serie utile da otto turni e il Lens, costretto al pareggio.

Così si affacciano due “vecchie conoscenze”, Rennes e Lille, mentre il Nizza cerca di rimettersi in gioco.

Sul versante opposto della classifica la posizione dell’Angers appare ormai compromessa. Lottano invece per evitare gli altri che posti che aprono le porte della retrocessione il Troyes (alla quinta sconfitta consecutiva), il Brest, che perde da tre gare e l’Ajaccio, oltre al l’Auxerre e allo Strasburgo che, oggi, sarebbero salvi per il rotto della cuffia.

Alla vigilia dell’incontro di Conference Ligue col Nizza che viaggerà in Moldavia per incontrare il Tiraspol e di Champions tra il Bayern e il Paris Saint Germain, ultima squadra francese ancora a figurare nella più prestiosa competizione europea, il campionato di Ligue 1 approda, a partire da domani, alla ventiseiesima giornata .

L’anticipo di venerdì 3 marzo sarà uno scontro tra le ambizioni del Nizza e la disperazione dell’Auxerre: una gara che i rossoneri dovranno forzatamente vincere, ma che gli ospiti non possono assolutamente perdere.

Sabato 4 marzo consisterà di assistere a due gare quanto mai interessanti per le formazioni chiamate a scendere in campo: Lens – Lille, una sorta di spareggio per accedere alle Coppe Europee e Paris Saint Germain – Nantes con i padroni di casa con la testa già in Baviera che qualche rischio lo correranno sicuramente.