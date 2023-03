“Paesaggi del cuore" con musiche di Tchaikovsky e Sibelius all’Opéra di Nizza

Sabato 4 marzo 2023, l’Opéra di Nizza mette in scena “Paesaggi del cuore" con Alena Baeva al violino e Lionel Bringuier alla direzione musicale.

Lionel Bringuier e la giovane violinista russa Alena Baeva invitano a esplorare due pagine particolarmente toccanti del repertorio russo e scandinavo: il famoso Concerto per violino di Čajkovskij, pieno di emozione e poesia e la gioiosa ballata epica della Sinfonia Sibelius n. 2.



Musica dell'anima e del cuore, il Concerto per violino di Tchaikovsky (1881) è uno dei pilastri del repertorio romantico.

Il compositore russo inventa nuove possibilità di dialogo tra solista e orchestra. La brillantezza e l'ardore di queste pagine competono con il loro lato straziante: una tenerezza che non lascia indifferenti.

A modo suo, Sibelius compone anche, con la sua sublime Sinfonia n. 2, un mondo di tenerezza e poesia ardente. Quando compose questa nuova pagina sinfonica, nel 1902, forse non si aspettava un tale successo.



Il pubblico, infatti, ha sempre particolarmente apprezzato quest'opera del grande compositore finlandese. È vero che dispiega un linguaggio ammaliante, di un presunto romanticismo. Inoltre, alcuni commentatori hanno giustamente paragonato questa musica a quella di Čajkovskij, qualificandola come “Pathétique tchaïkovskienne in dialetto finlandese”.



Il programma

Piotr Ilyich Tchaikovsky Concerto per violino in re maggiore op. 35

Jean Sibelius Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43

Direzione musicale Lionel Bringuier

Violino Alena Baeva

Orchestre Philharmonique de Nice



L’Opéra si trova nel Vieux Nice in Rue Saint-François de Paule 4 e la rappresentazione è prevista per sabato 4 marzo 2023 alle ore 18