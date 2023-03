L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 3 al 10 marzo

ARIETE: Se temete di essere stati bersaglio di angherie parlatene con i diretti interessati eludendo intermediari in quanto seguitare a rimuginare ha l’unica finalità di creare malintesi e frantumare rapporti interpersonali… Non da escludere delle apprensioni per esseri cari, una temporanea arrabbiatura e uno spizzico di titubanza dinanzi ad una richiesta di pagamento. Per la festa della donna: All’amica preferita donate un mazzetto di mimose con in mezzo una bianca margherita.

TORO: È arrivato marzo: un mese contornato da incontri, sintonie mentali, innovazioni e confusioni… Durante la settimana siate voi stessi in ogni circostanza, non lasciatevi ingannare dalle apparenze e seminate le vostre progettazioni affinché diano, in seguito, gli ambiti frutti… Oltretutto riconoscere un torto ottimizzerà un rapporto mentre verso il weekend succederà qualcosa di speciale. Per la festa della donna: Porgete un omaggio alle donnine di famiglia e a un’amica singolare.

GEMELLI: Vi attendono giornate impegnative dove dare qualcosa per scontato risulterebbe errato visto che l’imprevisto rivestirà un ruolo prominente in diversi settori… Un raduno o un festeggiamento potrebbe subire delle interferenze ma, anziché somatizzare, se qualcuno accampa pretese mandatelo a quel paese! Nel contempo una sorpresa vi rallegrerà. Per la festa della donna: Un portafortuna portentoso consisterà nel mettere del sale fuori dalla porta e del fresco peperoncino del nel cucinino.

CANCRO: Faticherete a rinvenire un minimo di requie e così tra incombenze, problemini e agitazione, giungerete a domenica con la testa nel pallone anche se, come al solito, all’ultimo momento, risolverete annose questioni. Concedersi una frivolezza permetterà invece alle femminucce di recuperare autostima e gaiezza. Fastidi ad un mezzo meccanico. Per la festa della donna: Spighe di grano situate dove abitate aiuteranno a rimpicciolire ogni affanno portando fortunella ai più sfigatelli …

LEONE: Tante idee affollano la mente e il fatto di rimanere in attesa di una risposta vi fa stare sul chi va là almeno finché, finalmente arrivando, porterà maggior luce nella quotidianità. Quasi contemporaneamente, causa l’innata apprensione, vi agiterete per niente e solo verso fine settimana vi rilasserete! I maschietti approfondiscano una simpatia o una conoscenza! Per la festa della donna: Invitate, per un aperitivo o un caffè, l’amica del cuore oppure combinate una seratina stuzzichina.

VERGINE: Nei primi dì di marzo navigherete in oceani di incertezze palesandovi inquieti ed insicuri su come comportarvi negli altrui riguardi o talmente stufi di una condizione dallo sbuffare pari a ciminiere restando altresì di marmellata dinanzi ad una scoperta inaspettata. Approfittate del plenilunio del 7 marzo per andare dall’estetista o chiarire una faccenda delicata. Per la festa della donna: Regalatevi uno sfizio e, se di luna giusta, proponete alle amiche un ritrovo mangereccio.

BILANCIA: Rilassatevi perché presto il tempo vi darà ragione e allora sì che brinderete all’ostacolo sormontato, alla serenità tanto lambita, al riconoscimento dei vostri meriti e al mezzo superamento di un problema persistente da parecchio. Guardatevi soltanto dal non farvi manovrare da chi tenterà di tirare l’acqua al proprio mulino e da una persona che agisce dietro le quinte. Per la festa della donna: Basterà un pensierino, anche piccolino, per dire alle amiche più care che sono dentro il vostro cuoricino.

SCORPIONE: Astri sornioni infonderanno apatia e tanta voglia di capire le intenzioni di chi si comporta contraddittoriamente. In sovrappiù qualcosina turberà la quiete e soltanto consultando un esperto farete chiarezza. Col sopraggiungere dell’ormai imminente Primavera la fiacca incalza: accaparratevi il benessere assumendo vitamine, selezionando gli impegni, dedicando delle orette al relax. Per la festa della donna: Donare o ricevere un’orchidea o un ramettino di mimosa renderà la giornata più giocosa.

SAGITTARIO: Pur non amando le liti vi troverete nella condizione di far valere dei diritti a costo di proclamare ad alta voce scomode verità anche se a dire il vero non varrebbe la pena prendersela in quanto certi individui vanno compatititi e non considerati mentre una femmina abbisognerà di supporto e conforto. Novelle in arrivo. Per la festa della donna: Sappiate che un vasetto di primule posizionato nella stanza preferita emanerà una positività tale dallo sconfiggere ogni strale.

CAPRICORNO: Fare buon viso a cattivo gioco risulta la maniera ottimale al fine di non litigare e veder chiaro in voi stessi avendo nel contempo l’accortezza di mettere alle strette chiunque si comporti malamente… Prestino una notizia o un combino ringalluzzirà, una vecchia conoscenza si farà risentire e un parente vi farà impensierire. Per la festa della donna: Indossate il sorriso più bello e uscite dalle solite quattro mura oppure invitate un’amica per un brindisi, una pizza o una cenetta.

ACQUARIO: Le marzoline stelline inviteranno a tuffarvi in un mare di emozioni indipendentemente dall’ansia, dalle tante faccende da sbrigare, da un cambiamento di programma e un acciacco da curare. Non camuffate i sentimenti per timori infondati: la sincerità e l’ammissione di debolezze saranno il vostro punto di forza…Per la festa della donna: I maschietti facciano alla compagna un regalino e le appartenenti al gentil sesso accettino un invito dove il divertimento sarà garantito.

PESCI: Con Marte ostile il periodo potrebbe trasparire avaro di convinzioni portandovi ad alternare momenti di ilarità ad altri di smarrimento… Si renderà inoltre necessario andare in fondo ad una faccenda alimentante perplessità e analizzare profondamente i vostri sentimenti. In ambito privato e operativo aspettatevi l’inverosimile! Compleanno assai speciale. Per la festa della donna: Con le arie che tirano meglio solennizzare a casina organizzando personalmente una bella seratina.

Quando esprimete un desiderio guardate verso le stelle perché è da lassù che qualcuno vi ascolta...

