“Frontières”, una collettiva al 109 - Polo delle culture contemporanee di Nizza (Foto)

Il 109 - Polo delle culture contemporanee di Nizza ospita la seconda edizione del collettivo stArt: la mostra dal titolo “Frontières” è inserita tra le iniziative di “Printemps des poètes 2023” e propone le opere di 35 artisti presenti con dipinti, sculture, strutture e performances multimediali.

I 35 artisti, in uno spazio di 1500 metri quadrati e 190 metri lineari di rotaie, danno vita ad uno dei più grandi eventi di arte contemporanea di quest’anno in Costa Azzurra.

André MARZUK - 20x12cm

Il tema è “Frontières”: confine tra terra e spazio, tra quadro e cornice esterna, tra dentro e fuori, vita e morte, vivente e macchina, reale e irreale, astratto e figurato, tra me e gli altri, equilibrio e squilibrio, ma anche confine come passaggio...

Per sabato 18 marzo 2023 é previsto un incontro di immagini e musiche improvvisate.

RÉGINE LAURO Mur de l'oiseau libre (Détail) - Technique mixte sur toile 73 x 92 cm - 2021

Questi gli artisti del collettivo che partecipano a questa mostra:

Henri Baviera, John Bendall-Brunello, Tiziana Bendall-Brunello, Joan Bettini, Isabelle Boizard, Jocelyne Bosschot, Kim Boulukos, Gilbert Casula, Cathie Cotto, Béatrice De Domenico, Alain De Fombelle, Pascale Dieleman, Pascale Dupont, Olivier Garcin, Michèle Gaudard, Pascal Geyre, Camille Hercher, Hala Hilmi Hodeib, Pierre Jehel , Rosemarie Krefeld, Régine Lauro, Nicolas Lavarenne, Louise Caroline, André Marzuk, Margaret Michel, Daniel Mohen, Roland Moreau, Olga Parra, Gilbert Pedinielli, Richard Pellegrino, Claudie Poinsard, Marion Poix, Marie-Annick Radigois, Serenella Sossi.

Le 109 - Pôle de cultures contemporaines si trova a Nizza in Route de Turin 89.