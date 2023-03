F1. In Bahrain le qualifiche sorridono alla Red Bull: prima fila con Verstappen e Perez, seconda tutta Ferrari con Leclerc e Sainz

Raramente Charles Leclerc ha sbagliato le sue analisi. E anche questa volta aveva previsto il non poter essere in grado di conquistare la prima pole position del 2023 in Bahrain, che va al campione del Mondo in carica Max Verstappen, con Red Bull che completa la prima fila con Perez. Carlos Sainz, quarto, colora insieme al monegasco, terzo, la seconda fila interamente di rosso.

Qualifiche da alti e bassi per il Cavallino: Leclerc a pochi minuti dal Q1 incappa nella prima difficoltà, perdendo due pezzi della sua monoposto che per fortuna non compromettono la sessione. Primo nel Q2, ingaggia un emozionante duello con Verstappen per la pole mettendosi a un decimo dall'olandese nel primo tentativo del Q3, rinunciando però al secondo giro lanciato, scegliendo di risparmiare un treno di gomme nuove per domani: evidentemente, in casa Ferrari, sanno che sul giro secco per ora non si può fare più di così.

La Rossa riparte dietro al team campione in carica ma davanti a Mercedes e Aston Martin, che con Fernando Alonso fa capolino e si candida per stare, almeno in questa prima parte di campionato, in pianta stabile nella schiera dei top team, portandoli da tre a quattro. E infatti, la griglia dopo le prime due file Red Bull e Ferrari, vede Alonso e Russell in terza fila, Hamilton e Stroll in quarta. Domani si assegneranno i primi punti di questo nuovo campionato.